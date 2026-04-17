Διπλωματικός «πυρετός» για τα Στενά του Ορμούζ: Η «συμφωνιά σε μία-δυο μέρες» του Τραμπ και τα «διόδια» του Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει ξανά “πλήρως” τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, την ώρα που αρχίζει να εδραιώνεται η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δημιουργώντας μια συγκρατημένη ελπίδα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης, την οποία χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, έγινε δεκτή με μια πτώση κατά 10% της τιμής του πετρελαίου και μια ανάκαμψη στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου που ήταν καταστροφικές για την παγκόσμια οικονομία.

“Σε συνάρτηση με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για την εναπομείνασα περίοδο της εκεχειρίας”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Εντούτοις, για τα πολεμικά πλοία “παραμένει η απαγόρευση”, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

“Σας Ευχαριστώ!”, απάντησε αμέσως ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σειρά μηνυμάτων στο δίκτυό του Truth social, τονίζοντας μονομερώς ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεσμεύτηκε “να μην κλείσει ποτέ” τα Στενά, μέσω των οποίων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του πλανήτη.

Ωστόσο διευκρίνισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει “σε πλήρη ισχύ, όσον αφορά το Ιράν μόνο” μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων.

Επιχείρηση που δεν έχει τελειώσει

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, υπό την αιγίδα του Πακιστάν, για τη διοργάνωση μιας δεύτερης συνόδου διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά την πρώτη στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν απαιτούσε εκεχειρία στον Λίβανο ως προϋπόθεση για αυτόν τον δεύτερο κύκλο.

Είναι εντούτοις η πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, που τα όπλα σιγούν σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.

Πολλοί εκτοπισμένοι επωφελήθηκαν σήμερα από την εκεχειρία για να επιστρέψουν στις εστίες τους, στον νότο της χώρας, ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, η “επιχείρηση” κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει και οι Λιβανέζοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν ξανά τις περιοχές αυτές “εάν ξαναρχίσουν οι μάχες”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβλεψε επίσης ότι η διάλυση της Χεζμπολάχ “δεν θα επιτευχθεί αύριο”. Την Πέμπτη, είχε προειδοποιήσει ότι ο στρατός του θα παρέμενε στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε μια λωρίδα γης σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στον Λίβανο

Η παύση των εχθροπραξιών άρχισε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ενάμιση μήνα σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε στην πλευρά του Λιβάνου τον θάνατο 2.300 ανθρώπων και ανάγκασε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πολίτες να φύγουν από τα σπίτια τους.

Από την Πέμπτη, ηχούσαν εορταστικοί πυροβολισμοί στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Και σήμερα, ο αυτοκινητόδρομος του νότου είχε γεμίσει από μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, οι σκεπές των οποίων ήταν φορτωμένες με στρώματα και έπιπλα.

Τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε μπροστά από τη γέφυρα Κασμίγια που ενώνει τη νότια περιφέρεια της Τύρου με την υπόλοιπη χώρα. Η γέφυρα που επλήγη χθες από ισραηλινά πυρά, επισκευάστηκε εκτάκτως από τον στρατό του Λιβάνου.

“Είμαστε νικητές παρά τους βομβαρδισμούς”, δηλώνει ο 35χρονος Μοχαμάντ Αμπού Ράγια, πατέρας τριών παιδιών. “Το σημαντικό είναι να γυρίσουμε στη γη μας”, προσθέτει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέχρι τα τελευταία λεπτά πριν από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χεζμπολάχ συνέχιζε να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ρίψη πυρών εναντίον του βορείου Ισραήλ και εναντίον του ισραηλινού στρατού που βρίσκεται στο έδαφος του Λιβάνου.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 35 τραυματίστηκαν και 15 φέρονται ως αγνοούμενοι έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο, λίγα λεπτά πριν από το τέλος των μαχών, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Η Χεζμπολάχ, που επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 2 Μάρτιου σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, προειδοποίησε ότι οι μαχητές της κρατούσαν το “δάκτυλο στη σκανδάλη” γιατί φοβούνταν την “προδοσία του εχθρού”.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πλευρά του δήλωσε ο στρατός του Λιβάνου πρέπει να “εμποδίσει τη Χεζμπολάχ και άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες” να πλήξουν ισραηλινούς στόχους, χάρη σε μια “υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας”, το περίγραμμα της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί.

Η εκεχειρία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να διοργανώσει την πρώτη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του Νετανιάχου.

“Φτάνει πια!!”, δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι “απαγορεύει” στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι “πολύ κοντά” σε μια συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της. Δηλώσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ιρανική κυβέρνηση.

Κανένα χρηματικό ποσό “δεν θα ανταλλαγεί με κανένα υλικό” μεταξύ των δύο χωρών σε περίπτωση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα από τα βασικά προσκόμματα των διαπραγματεύσεων, δήλωσε επίσης.

“Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, αφαίρεσε ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλασσίων ναρκών! Ευχαριστώ!” πρόσθεσε ο Τραμπ. Ούτε αυτή την πληροφορία έχει επιβεβαιώσει ακόμη το Ιράν.