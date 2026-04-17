Τζόζεφ Αούν: Ο Λίβανος έχει «την ευκαιρία να εδραιώσει την ασφάλειά του»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στην οποία τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη του Λονδίνου προς τη Βηρυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

«Ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια νέα φάση και μια ευκαιρία να εδραιώσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα και να επεκτείνει την εξουσία του κράτους σε όλα τα εδάφη του», ανέφερε το γραφείο του Αούν, όπως τον ενημέρωσε ο Στάρμερ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η προεδρία του Λιβάνου.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον λιβανέζικο στρατό σύμφωνα με τις συμφωνίες συνεργασίας.