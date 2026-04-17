Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς (Βίντεο)

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και με πλήθος κόσμου να περιμένει έξω από τα δικαστήρια ανακοινώθηκε η απόφαση των Αρχών για τους τρεις κατηγορούμενους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές.

Μάλιστα για τα ησυχότερα οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι.

Κεφαλονιά: «Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους 2» ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτώς

Την ίδια στιγμή που συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούσαν την αδικοχαμένη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, η οποία κατέληξε από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση περνούσαν το κατώφλι του ανακριτή. Και οι τρεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, επιρρίπτοντας ευθύνες στο ίδιο το θύμα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ο 23χρονος σύντροφός της, με τον οποίο είχαν νοικιάσει το κατάλυμα όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα τα ξημερώματα της Τρίτης (14/04), ένας 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών που φέρεται ως ο προμηθευτής της κοκαΐνης, καθώς και ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τελευταίοι μετέφεραν τη 19χρονη σε λιπόθυμη κατάσταση από το δωμάτιο στον δρόμο, στο Αργοστόλι, όπου και την εγκατέλειψαν.

Στις καταθέσεις τους, ο 23χρονος και ο 26χρονος υποστήριξαν ότι η Μυρτώ ήταν εκείνη που πρότεινε να νοικιάσουν το Airbnb, με σκοπό να κάνουν χρήση ναρκωτικών μαζί με τον σύντροφό της. Όπως ανέφεραν, ήρθαν σε επαφή με τον 26χρονο αρσιβαρίστα, ο οποίος τους προμήθευσε κοκαΐνη, μάλιστα -όπως ισχυρίζονται – σε δύο διαφορετικές φορές, καθώς η 19χρονη φέρεται να ζητούσε επιπλέον ποσότητα.

Την ίδια ώρα, ασαφής παραμένει ο ρόλος του 22χρονου, ο οποίος καταγράφεται σε βιντεοληπτικό υλικό να εισέρχεται στο δωμάτιο περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν τυχαία σε διπλανό δωμάτιο του ίδιου καταλύματος με μια κοπέλα και πως, όταν άκουσε φωνές, πήγε να δει τι συμβαίνει. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, στη συνέχεια βοήθησε τους άλλους δύο να μεταφέρουν τη Μυρτώ, που ήταν ήδη σε λιπόθυμη κατάσταση, μέχρι την κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι.

«Εγώ δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή κανόνισα μα βρεθώ με την 19χρονη και τους άλλους δύο. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για δω άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί για τις μέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ, ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 για να ζητήσουν βοήθεια. Όντως, πήγα και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι όταν κατεβαίνω τις σκάλες κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν την γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις, προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο πριν. Είναι άδικες οι κατηγορίες εναντίον μου», υποστήριξε ο 22χρονος.

«Ο αδελφός μου δεν μπλέκεται πουθενά»

Στο Live News μίλησε ο αδελφός του 22χρονου, όπου ισχυρίστηκε ότι ο νεαρός άνδρας βρέθηκε τυχαία στο κατάλυμα, χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τους άλλους δύο κατηγορουμένους.

«Ο αδερφός μου δεν εμπλέκεται πουθενά. Ήταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ο αδερφός μου δεν έμενε στο ξενοδοχείο, μένει μαζί μας με την οικογένειά μας. Το δωμάτιο το είχε κλείσει άλλο πρόσωπο και ο αδερφός μου πήγε εκεί με αυτό το πρόσωπο. Πήγε γύρω στις 3:30 λένε, δεν γνωρίζω τι ώρα πήγαν.

Ο αδερφός μου γνωρίζεται με τον 26χρονο, δεν ξέρω αν ο 26χρονος κάνει διακίνηση ναρκωτικών. Ο αδερφός μου δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικά, από όσο ξέρω δεν κάνει χρήση. Δεν τα λέμε όλα μεταξύ μας, είναι προσωπικά δεδομένα. Την κοπέλα την ξέραμε επειδή ήταν από το νησί, δεν είχαμε σχέσεις, ούτε μιλούσαμε. Δεν νομίζω ούτε ο αδερφός μου να είχε σχέσεις μαζί της. Τον 23χρονο δεν τον γνωρίζω καθόλου», υποστήριξε ο αδερφός του 22χρονου κατηγορούμενου.