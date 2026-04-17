Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διαψεύδει δημοσίευμα του Axios που ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ συζητούν μια συμφωνία με το Ιράν, στην οποία η Τεχεράνη θα παραδώσει τα αποθέματά της σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού με αντάλλαγμα την αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «σκόνη» που δημιουργείται από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B2 μας. Δεν θα ανταλλάσσονται χρήματα με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.

Προσπαθεί επίσης να αντιταχθεί στις προσπάθειες του Ιράν να συνδέσει την εκεχειρία στον Λίβανο που υπογράφηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με την εκεχειρία στο Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτή η συμφωνία δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν, ξεχωριστά, με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», προσθέτει ο Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ να το κάνουν. Φτάνει πια», προσθέτει.