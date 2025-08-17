Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των “Προθύμων” με Ζελένσκι – Στο επίκεντρο η ασφάλεια της Ουκρανίας και το εδαφικό πριν την συνάντηση με Τραμπ

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η τηλεδιάσκεψη των “Προθύμων” με συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας. Παράλληλα, οι ηγέτες προετοιμάζονται για την κρίσιμη συνάντηση της Δευτέρας (18/8) με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ όπου θα παραβρεθούν πλήθος ηγετών αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Στο τραπέζι των Βρυξελλών τέθηκαν οι βασικές γραμμές της κοινής ευρωπαϊκής θέσης, οι οποίες θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, παρουσία Ζελένσκι και Τραμπ.

Την αμερικανική πρωτεύουσα αναμένεται να επισκεφθούν οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, υπογράμμισε τον κοινό παρονομαστή της ευρωπαϊκής στάσης: «Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Τα ζητούμενα για επίλυση του ουκρανικού

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD. Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Αρχικά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες. Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι επίσης τα βασικά θέματα συζήτησης και στην τηλεδιάσκεψη των «Προθύμων» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ’ όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Την συμμετοχή του καγκελάριου στις αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο χαιρέτισε και ο ειδικός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμοερτ Ρέτγκεν: «Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίως θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι», δήλωσε ο κ. Ρέτγκεν στην «Rheinische Post».

Αναχωρούν για τις ΗΠΑ

Μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν αύριο, Δευτέρα, στο Λευκό Οίκο.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σήμερα λίγο πριν από μια τηλεδειάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο μετέχουν οι υποστηρικτές του Κιέβου, με στόχο να εξετασθεί ποιό θα μπορούσε να είναι το περίγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, η συνάντηση της Ουάσινγκτον γύρω από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη στο σχήμα αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Φεβρουάριο 2022.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα μπορέσω να σας συνοδεύσω αύριο» Δευτέρα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα είναι επίσης παρούσα στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ο ουκρανός ηγέτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του γι’ αυτή την ευρωπαϊκή «ενότητα», υπογράμμισε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι «δεν γνωρίζει ακριβώς» για τί μίλησαν στην Αλάσκα ο Πούτιν και ο Τραμπ και ότι ανυπομονεί να έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε σ’ ένα λακωνικό μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο απειλούσε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν συναφθεί μια συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές περιφέρειες.

Μια τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, στον οποίο μετέχουν οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο Καναδάς, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα.

«Χαιρετίζουμε τη βούληση του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 (του ΝΑΤΟ)», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη αυτό το κεντρικό σημείο των συζητήσεων που επρόκειτο να συζητηθεί κατά την τηλεδιάσκεψη.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, πέραν πάντως του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία θεωρείται από τη Μόσχα υπαρξιακή απειλή στα σύνορά της.

Σύμφωνα με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, θα υπάρξει μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη «όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση».