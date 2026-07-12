Επίδομα αδείας: Mέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί στον εργαζόμενο και πώς υπολογίζεται

Σε τροχιά προετοιμασίας για τις θερινές άδειες βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, η καταβολή του επιδόματος αδείας, καθώς και των αντίστοιχων αποδοχών, πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της άδειας του δικαιούχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά έχουν αυτοτελή χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να συμψηφίζονται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Ο εργοδότης βαρύνεται με την υποχρέωση να προκαταβάλει το επίδομα και τις αποδοχές αδείας κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της ετήσιας ανάπαυσης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές του, δηλαδή το ποσό που θα εισέπραττε εάν παρείχε κανονικά την εργασία του.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί ή αμελήσει να χορηγήσει την άδεια που έχει αιτηθεί ο εργαζόμενος, ενεργοποιείται αυστηρή ρήτρα, βάσει της οποίας υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας προσαυξημένες κατά 100%.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το τελικό ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το ύψος των τακτικών αποδοχών και το σύστημα αμοιβής του εργαζομένου, με συγκεκριμένα ανώτατα όρια.

Για μισθωτούς (μηνιαίος μισθός): Το επίδομα ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για ημερομίσθιους (ή αμειβόμενους με ποσοστά/μονάδα εργασίας): Το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 13 ημερών (στην πράξη χορηγούνται έως 15 ημερομίσθια).

Το πλαίσιο χορήγησης και η προστασία από απόλυση

Η διαδικασία προγραμματισμού των αδειών διέπεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι διασφαλίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, με τον εργοδότη να οφείλει να ανταποκριθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Τουλάχιστον το 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του εντός του διαστήματος από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, παρέχοντας πλήρη εργασιακή προστασία στον εργαζόμενο.