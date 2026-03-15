Άρχισαν οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας στο Παρίσι

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Κινέζοι οικονομικοί αξιωματούχοι άρχισαν σήμερα το πρωί έναν νέο κύκλο συνομιλιών στο Παρίσι, πριν από τη διάσκεψη κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο μήνα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ, αναμένεται να επικεντρωθούν στην αλλαγή των αμερικανικών δασμών, τη ροή ορυκτών σπάνιων γαιών και μαγνητών κινεζικής παραγωγής προς Αμερικανούς αγοραστές, τους αμερικανικούς ελέγχους στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και τις κινεζικές αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, οι οποίες αποτελούν συνέχεια μιας σειράς συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι σε ευρωπαϊκές πόλεις με στόχο την άρση των εντάσεων που απειλούσαν με σχεδόν κατάρρευση το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Αναλυτές του εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας δήλωσαν ότι, με τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας και την προσοχή της Ουάσιγκτον στραμμένη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι προοπτικές για μια σημαντική εμπορική πρόοδο είναι περιορισμένες, τόσο στο Παρίσι όσο και στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου.

«Και οι δύο πλευρές, νομίζω, έχουν ως ελάχιστο στόχο να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση, η οποία θα διατηρήσει κατά κάποιον τρόπο την ισορροπία και θα αποτρέψει μια ρήξη και την εκ νέου κλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, εμπειρογνώμονας σε θέματα κινεζικής οικονομίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ μπορεί να επιθυμεί να επιστρέψει από το Πεκίνο με σημαντικές δεσμεύσεις από την Κίνα για την παραγγελία νέων αεροσκαφών της Boeing, και την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και σόγιας από τις ΗΠΑ, αλλά για να το πετύχει αυτό ίσως χρειαστεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά τους αμερικανικούς ελέγχους στις εξαγωγές, πρόσθεσε ο Κένεντι.

Αντ’ αυτού, ο Κένεντι είπε ότι οι πιθανότητες είναι υψηλές για μια σύνοδο κορυφής που «επιφανειακά υποδηλώνει πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα απλώς αφήνει τα πράγματα όπως ήταν τους τελευταίους τέσσερις μήνες».

Ο Τραμπ και ο Σι ενδέχεται να συναντηθούν άλλες τρεις φορές φέτος, μεταξύ άλλων στη σύνοδο κορυφής του APEC που θα φιλοξενήσει η Κίνα τον Νοέμβριο και στη σύνοδο κορυφής του G20 που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν πιο απτή πρόοδο.