Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας – Επιχειρούν αεροσκάφος και ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) οι πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της φωτιάς στο Αλιβέρι Εύβοιας υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο και παρέχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.