Φωτιά σε φορτηγό στον Άγιο Στέφανο: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας

Λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ΙΧ φορτηγό σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της περιοχής του Αγίου Στεφάνου.

Το όχημα που έπιασε φωτιά είχε πλατφόρμα ειδικής βοήθειας με ΙΧ στην καρότσα του.

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Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Λαμία.

Μετά από παρέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.