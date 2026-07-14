Φωτιά σε φορτηγό στον Άγιο Στέφανο: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας
Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ΙΧ φορτηγό σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της περιοχής του Αγίου Στεφάνου.
Το όχημα που έπιασε φωτιά είχε πλατφόρμα ειδικής βοήθειας με ΙΧ στην καρότσα του.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Λαμία.
Μετά από παρέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
πηγή στην Google
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