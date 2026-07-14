Άργος: Στη σφαίρα που καρφώθηκε στο κεφάλι του 20χρονου οι απαντήσεις – “Δεν προκύπτουν σημάδια εποστρακισμού”

Από τον συνδυασμό της ιατροδικαστικής εξέτασης και της βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης θα κριθεί η διαλεύκανση της δολοφονίας του 20χρονου, που δέχτηκε τα πυρά των δύο αστυνομικών στο Άργος.

Οι εξετάσεις αυτές θα ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη διαδρομή της σφαίρας που βρέθηκε καρφωμένη στο κεφάλι του 20χρονου και στάθηκε μοιραία για τη ζωή του.

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Ο έμπειρος βαλλιστικός αναλυτής, Γιώργος Ραυτογιάννης μίλησε στο ThessPost.gr και εξήγησε ότι το πρώτο στοιχείο που θα εξεταστεί είναι η μορφολογία του τραύματος. «Η ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει εάν το τραύμα είναι συμβατό με εποστρακισμό της βολίδας ή εάν πρόκειται για απευθείας πλήγμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εκτιμά ο κ. Ραυτογιάννης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτουν ενδείξεις εποστρακισμού, ωστόσο η τελική απάντηση θα δοθεί αποκλειστικά από τα επίσημα εργαστηριακά ευρήματα.

Το δεύτερο κρίσιμο κομμάτι αφορά τη βαλλιστική διερεύνηση της σκηνής. Οι ειδικοί θα εξετάσουν τις θέσεις όπου εντοπίστηκαν οι κάλυκες, σε συνδυασμό με τα σημεία από τα οποία πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Η ανάλυση αυτή μπορεί να αναδείξει τη φορά των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων και να συμβάλει στην ακριβή αναπαράσταση των γεγονότων.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και η εξέταση της ίδιας της βολίδας. Κάθε κάννη όπλου αφήνει πάνω της μοναδικά μικροσκοπικά ίχνη, τα οποία λειτουργούν σαν «δακτυλικό αποτύπωμα». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι πραγματογνώμονες μπορούν να διαπιστώσουν από ποιο υπηρεσιακό όπλο προήλθε ο θανατηφόρος πυροβολισμός – εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί δύο διαφορετικά όπλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ως ευθεία βολή χαρακτηρίζεται η βολή που εκτελείται με ευθεία πρόταξη του χεριού, δηλαδή με το όπλο σε θέση περίπου παράλληλη προς το έδαφος. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με την πορεία της βολίδας μέσα στο σώμα, τα ευρήματα της αυτοψίας και τα υπόλοιπα δεδομένα της δικογραφίας.