Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
ΔΙΕΘΝΗ

Η στιγμή της επίθεσης με drone στην αμερικανική βάση στη Βαγδάτη (βίντεο)

Χρήστος Παπαδόπουλος

Η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, την Παρασκευή 14 Μαρτίου.

Στο βίντεο φαίνεται το drone να εισβάλει στην στρατιωτική βάση και να καταγράφει πλάνα από τις εγκαταστάσεις, πριν πέσει πάνω σε ένα κτίριο και ανατιναχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση στην στρατιωτική βάση έγινε λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό και της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποίησε με επιτυχία drone, παρακάμπτοντας τα αμερικανικά συστήματα άμυνας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ