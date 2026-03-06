Αποκάλυψη Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για επιθέσεις στις ΗΠΑ

Πληροφορίες για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παρέχει η Ρωσία στο Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι έστω και έμμεσα συμμετέχει στον πόλεμο ένας σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τρεις αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με την Washington Post, η βοήθεια, η οποία προηγουμένως δεν είχε αναφερθεί, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση βάζει στο κάδρο τη Μόσχα.

Όπως είπαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η Ρωσία, από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/02), έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και των πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

«Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε μία από τις τρεις πηγές