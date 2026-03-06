Πύραυλοι Patriot και δύο F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν

Ασπίδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρία χτίζει η Ελλάδα, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ύστερα από αίτημα της Σόφιας και απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η Αθήνα στέλνει μήνυμα έμπρακτης στήριξης προς τη Βουλγαρία, μετακινώντας πυροβολαρχία Patriot στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής προστασίας της Βουλγαρίας.

Επίσης, δύο μαχητικά F-16 αναλαμβάνουν την επιτήρηση του βουλγαρικού εναέριου χώρου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνδρομής που παρέχει η Αθήνα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη νέα επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov, δήλωσε πως “κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας”. Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV March 6, 2026

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, “μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια”.

“Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αιτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας” καταλήγει ο Νίκος Δένδιας.