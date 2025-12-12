Αποκάλυψη FT: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει fast track ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027

Δρομολογείται η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται άτομα τα οποία έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου, η ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 ορίζεται στο τελευταίο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία, την οποία διαπραγματεύονται Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι με την υποστήριξη των Βρυξελλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ επισήμαναν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία, εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι

Συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έχει την Δευτέρα στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από «πηγές του τομέα ασφαλείας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο ήδη έχουν ληφθεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη «με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στο κτήριο του κοινοβουλίου και στην καγκελαρία», ενώ η αστυνομία του Βερολίνου έχει ενημερώσει σχετικά τα εμπορικά αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου.

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης ενός ατόμου στο υψηλότερο επίπεδο απειλής στις 15 Δεκεμβρίου 2025, θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο η ζώνη περιορισμού πτήσεων Humboldt για την προστασία του αρχηγού κράτους που θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη». Τέτοια μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα, λαμβάνονται μόνο για επισκέπτες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, όπως οι πρόεδροι των ΗΠΑ ή της Ουκρανίας.