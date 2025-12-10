“Στριμωγμένος” ο Ζελένσκι μετά τη νέα διορία “ημερών από Τραμπ – Τι κρύβει η αλλαγή στάσης για εκλογές στην Ουκρανία

Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά και το νέο τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον, που αυτή τη φορά μοιάζει να είναι ασφυκτικό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους Financial Times ανέφεραν ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ που χειρίζονται το ουκρανικό (Γουίτκοφ και Κούσνερ) έδωσαν προθεσμία «μερικών ημερών» στον Ζελένσκι, προκειμένου αυτός να απαντήσει «ναι» ή «όχι» στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσινγκτον, βάσει της οποίας η Ουκρανία θα αποδέχεται εδαφικές απώλειες με αντάλλαγμα κάποιες «απροσδιόριστες» εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους χθες Τρίτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία -στην περίπτωση που έχει την στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ-, θα μπορούσε να προχωρήσει σε εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου, ένα σημείο κομβικό για τις διαπραγματεύσεις Μόσχας – Κιέβου. BREAKING: Zelensky:



I am ready for elections. I will be in Ukraine tomorrow and expect proposals from our partners and lawmakers on legal changes to allow elections during martial law.



Since this issue is being raised by the U.S. president and our European partners, I’ll be… pic.twitter.com/LoDIRR4aH9— Clash Report (@clashreport) December 9, 2025

Όπως σχολιάζει η Wasinghton Post, αυτή η αλλαγή στάσης του Ουκρανού προέδρου οφείλεται και στη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι πρόσφατα, ο Ζελένσκι θεωρούσε αδύνατη τη διεξαγωγή εκλογών υπό το καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Ωστόσο, είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Τραμπ στο Politico ο οποίος τόνισε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σημαντικό να γίνουν εκλογές και ανέφερε πως ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως πρόφαση για να μην οδηγηθούν οι Ουκρανοί στις κάλπες.

«Είναι σημαντική στιγμή για να γίνουν εκλογές. Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μη γίνουν εκλογές. Κάποια στιγμή παύει να είναι δημοκρατία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επίμεινε πως στην περίπτωση που υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι εκλογές μπορεί να γίνουν μέσα σε 3 μήνες. Το πιο σημαντικό ερώτημα για εκείνον είναι το «πώς μπορεί αυτό να γίνει ενώ δεχόμαστε επιθέσεις, ενώ πέφτουν πύραυλοι;».

«Κοιτάξτε, είμαι έτοιμος για τις εκλογές, και όχι μόνο αυτό. Τώρα ζητώ, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές. Προσωπικά έχω τη βούληση και την ετοιμότητα να το κάνω», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για τα κατεχόμενα εδάφη και την Κριμαία. «Δεν έχουν την υποστήριξη των συμμάχων για να διεκδικήσουμε αυτές τις περιοχές», είπε.

Επίσης, αποκάλυψε ότι η Ουκρανία προετοιμάζει 3 έγγραφα, με αφορμή το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. «Το πρώτο αφορά το σχέδιο των ΗΠΑ, το δεύτερο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους και το τρίτο αφορά την αποκατάσταση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο», ανέφερε.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για τις εκλογές εν μέσω πολέμου

Η «στροφή» Ζελένσκι για εκλογές στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου μπορεί φαινομενικά να μοιάζει με άνοιγμα προς τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς την Ουάσιγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πάντως, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, καθώς παρόλο που η θητεία Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του περασμένου έτους, το Σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει ρητά τις βουλευτικές εκλογές υπό στρατιωτικό νόμο, όχι όμως και τις προεδρικές.

Έτσι, το εμπόδιο δεν βρίσκεται στο ανώτατο νομικό κείμενο, αλλά σε μια σειρά από εκλογικούς νόμους, που απαγορεύουν την προσφυγή στις κάλπες όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Αυτοί όμως οι νόμοι, μπορούν θεωρητικά να τροποποιηθούν με 226 ψήφους στο κοινοβούλιο και την υπογραφή του προέδρου, σε αντίθεση με το Σύνταγμα.

Βέβαια, ακόμα και πολιτικοί της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκλογών αυτήν την περίοδο.