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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια: Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα από την πυρκαγιά – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο σύζυγός της

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια: Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα από την πυρκαγιά – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο σύζυγός της
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:13

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια.

Συγκεκριμένα, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα της οδού Σκιάθου μια ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε νεκρή, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρεται με εγκαύματα στο ΕΛΠΙΣ.

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Η γυναίκα που είναι περίπου 75 ετών υπέστη σοβαρά εγκαύματα και δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο ηλικιωμένος σύζυγός της περίπου 80 ετών έχει πιο ελαφριά τραύματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

«Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα» αναφέρει η Πυροσβεστική.

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