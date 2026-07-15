Φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια: Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα από την πυρκαγιά – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο σύζυγός της
Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια.
Συγκεκριμένα, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα της οδού Σκιάθου μια ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε νεκρή, ενώ ο σύζυγός της μεταφέρεται με εγκαύματα στο ΕΛΠΙΣ.
Η γυναίκα που είναι περίπου 75 ετών υπέστη σοβαρά εγκαύματα και δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο ηλικιωμένος σύζυγός της περίπου 80 ετών έχει πιο ελαφριά τραύματα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
«Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα» αναφέρει η Πυροσβεστική.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026
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