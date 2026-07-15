Αγγλία – Αργεντινή: Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σαν Λορέντσο και της Ουρακάν πριν τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 (βίντεο)
Χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να εξομαλυνθεί η κατάσταση
Χαμός επικράτησε σε κεντρικό σημείο της Ατλάντα των ΗΠΑ όταν οπαδοί της Αργεντινής προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια πριν την σέντρα του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026.
Ειδικότερα, Αργεντινοί οπαδοί της Σαν Λορέντσο και της Ουρακάν ήρθαν στα χέρια και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Η Αγγλία συγκρούεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 στην Ατλάντα (15/07, 22:00). Το εν λόγω ζευγάρι εκτός από την αγωνιστική αντιπαλότητα διακρίνεται και για την κοινωνικοπολιτική πόλωση και αντιπαράθεση. Η κύρια αιτία είναι ο περιβόητος «Πόλεμος των Φόκλαντ», το 1982.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις