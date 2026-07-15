“Βροχή” πληγμάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Ανοιχτός σε πλήρη κλιμάκωση ο Τραμπ

Η κεντρική διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρχισε νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7).

«Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις του Ιράν για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ» δήλωσε η CENTCOM. Η μαζική πυραυλική επίθεση έρχεται μετά την συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/07) υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στην οποία συζητήθηκε η πιθανότητα ευρύτερης επίθεσης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν.

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At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ανοιχτός σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ διαμηνύοντας στο Fox News ότι πλέον δεν θέλει να διαπραγματευτεί. «Καλύτερα να κάνετε συμφωνία δεν θα σας μείνει κανένας. Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον άμαχο πληθυσμό, όπως γνωρίζετε. Αλλά είπα: ‘’Καλύτερα να κάνετε συμφωνία. Δεν θα σας μείνει τίποτα’» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα το Ιράν, καθώς, όπως ανέφερε στη συνέντευξή του στο Fox News, «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες», αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

ΗΠΑ – Ιράν: Νεκροί επτά Ιρανοί στρατιωτικοί από αμερικανικά πλήγματα

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο επτά στρατιωτικών από αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, σε μια εκτεταμένη κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης η Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

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«Σήμερα το πρωί, ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός εκτόξευσε 13 πυραύλους» εναντίον στρατοπέδου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν επτά στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα ήταν σχεδιασμένα για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, καθώς οι 13 πύραυλοι έπληξαν έναν ξενώνα, σκοπιές και εγκαταστάσεις διαμονής στη βάση.

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Ο στρατός πρόσθεσε πως υπάρχουν επίσης τραυματίες και υποσχέθηκε να δώσει μια «αποφασιστική απάντηση» στην επίθεση.

Το λιμάνι της Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ιρανικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας, στοχοθετήθηκε επίσης σήμερα από νέα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν θύματα, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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«Ο αμερικανός εχθρός επιτέθηκε σήμερα σε τρία σημεία στην Μπουσέρ», δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της πόλης Μοχαμάντ Μοζαφαρί.