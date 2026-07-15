Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 σε αγροτοδασική έκταση στην Σουρωτή του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θερμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις 16:15 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους παρευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής Θεσσαλονίκης

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.