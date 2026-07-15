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Ιράν: Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας

Ιράν: Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες
epa13035939 A veiled Iranian woman walks past a billboard featuring Iran's national flag at Enqelab Square in Tehran, Iran, 14 June 2026. US President Donald Trump saying on a social media platform that a deal could be signed soon. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
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Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, η Φατεμέχ Μοχατζερανί.

“Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της”, έγραψε στο X.

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Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.

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