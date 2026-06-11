Νέες απειλές Τραμπ: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε το Ιράν – Θα πάρουμε το νησί Χαργκ”

Νέα απειλή κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει το νησί Χαργκ αλλά και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως έχει κάνει με τη Βενεζουέλα.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά απόψε το Ιράν (το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, το Ραντάρ, τα Αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές Άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας!). Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα πάρουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως έχουμε κάνει με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».