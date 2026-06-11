Αυτό είναι το νησί Χαργκ του Ιράν, το οποίο ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα «καταλάβουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη 11/6 να καταλάβει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ του Ιράν.

Το Al Jazeera με εκτενή ανάλυση του αναφέρθηκε στο νησί Χαργκ που χαρακτηρίζεται ως «Απαγορευμένο Νησί» λόγω του αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάτω από τον καυτό ήλιο του Κόλπου, ο ρυθμικός βουητός εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου που ρέουν μέσω υποθαλάσσιων αγωγών δονείται πάνω σε αρχαία κοραλλιογενή πετρώματα.

Εδώ, ο διάσημος Ιρανός συγγραφέας Τζαλάλ Αλ-ε-Αχμάντ κάποτε στεκόταν, ατενίζοντας τις απομονωμένες ακτές και αποκαλώντας την ενδοχώρα «ορφανό μαργαριτάρι του Περσικού Κόλπου». Σήμερα, αυτό το κοραλλιογενές έξαρμα 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων (8,5 τετραγωνικών μιλίων) στην επαρχία Μπουσέρ είναι ευρέως γνωστό στους Ιρανούς ως το «Απαγορευμένο Νησί».

Περιβαλλόμενο από απόλυτη μυστικότητα και φρουρούμενο από το επίλεκτο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), είναι ένα μέρος όπου η είσοδος περιορίζεται αυστηρά σε όσους έχουν επίσημες άδειες ασφαλείας.

Ωστόσο, πέρα ​​από τους επιβλητικούς χαλύβδινους φράχτες και τα στρατιωτικά παρατηρητήρια βρίσκεται ένα παρθένο τοπίο όπου χιλιετίες ποικίλης ανθρώπινης ιστορίας συνυπάρχουν αθόρυβα με την παλλόμενη καρδιά της σύγχρονης ενεργειακής αυτοκρατορίας του Ιράν» αναφέρει το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Βρίσκεται 55 χιλιόμετρα (34 μίλια) βορειοδυτικά του λιμανιού Μπουσέρ και 15 ναυτικά μίλια (που ισοδυναμούν με περίπου 28 χιλιόμετρα) από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν, το νησί Χαργκ αποτελεί την αδιαμφισβήτητη οικονομική ραχοκοκαλιά του Ιράν.

Το νησί επεξεργάζεται το 90% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, διαχειριζόμενο περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μήκος μόλις 8 χλμ. (5 μίλια) και πλάτος 4-5 χλμ. (2,5-3 μίλια), τα βαθιά νερά που την περιβάλλουν παρέχουν ένα φυσικό γεωγραφικό πλεονέκτημα. Αυτό το βάθος επιτρέπει σε κολοσσιαία υπερδεξαμενόπλοια να δένουν με ασφάλεια και να φορτώνουν αργό πετρέλαιο που προορίζεται κυρίως για τις ασιατικές αγορές, με την Κίνα να αποτελεί τον κορυφαίο εισαγωγέα.

Σύμφωνα με το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις του νησιού λειτουργούν ως το ζωτικό νευραλγικό κέντρο για τον τομέα. Ο τερματικός σταθμός παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από τρία μεγάλα υπεράκτια πεδία – Aboozar, Forouzan και Dorood – το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου υποθαλάσσιων αγωγών σε χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πριν αποθηκευτεί ή αποσταλεί στις παγκόσμιες αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει χρόνια διεθνών κυρώσεων που κατά καιρούς κατέστειλαν την παραγωγή, το Ιράν έχει επεκτείνει επιθετικά τις υποδομές του νησιού.

Τον Μάιο του 2025, η S&P Global Commodity Insights ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε δύο εκατομμύρια βαρέλια στην χωρητικότητα αποθήκευσης του τερματικού σταθμού, αποκαθιστώντας τις δεξαμενές 25 και 26, καθεμία ικανή να χωρέσει ένα εκατομμύριο βαρέλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιστορικά, η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των συνεχώς αναβαθμιζόμενων τερματικών σταθμών έχει φτάσει στο εκπληκτικό μέγιστο των επτά εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, αν και οι τρέχουσες εθνικές εξαγωγές κυμαίνονται σε περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, εκτός από τη διαχείριση της παραγωγής για την εγχώρια αγορά.

Η στρατηγική ναυτική αξία του νησιού το καθιστούσε ένα περιζήτητο έπαθλο για τους κατακτητές πολύ πριν από την ανακάλυψη υδρογονανθράκων. Ενώ κάποιοι συνδέουν λανθασμένα το όνομα «Χαργκ» με την αρχαία πόλη Χαράξ Σπασίνου στην ενδοχώρα – που ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο κοντά στη σύγχρονη Βασόρα στη συμβολή των ποταμών Τίγρη και Καρκέχ – τα αρχαιολογικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το πέρασμα των αιώνων, το όνομα του νησιού έχει εξελιχθεί σε τοπικές διαλέκτους και ευρωπαϊκούς χάρτες, καταγεγραμμένο με διάφορες μορφές ως Kharg, Khark, Kharaj και Kharej. Οι φυσικές πηγές γλυκού νερού και η προνομιακή του τοποθεσία το κατέστησαν ένα σημαντικό ναυτικό σταυροδρόμι, διευκολύνοντας την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και ορυκτών.

Κατά την ευρωπαϊκή αποικιακή εποχή, οι Πορτογάλοι κατέλαβαν για πρώτη φορά τον έλεγχο του Χάργκ μαζί με άλλα νησιά του Κόλπου. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, οι ολλανδικές φιλοδοξίες ριζώθηκαν.

Το 1752, ο Ολλανδός Βαρόνος Κνιχάουζεν εξασφάλισε συμφωνία με τον Μιρ Νάσερ αλ-Ζαάμπι, τον ηγεμόνα του Μπαντάρ Ριγκ, για την ίδρυση ενός εμπορικού σταθμού. Το επόμενο έτος, η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών έχτισε ένα ισχυρό φρούριο για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Ωστόσο, αυτή η αποικιακή βάση ήταν βραχύβια. Μετά από χρόνια αυξανόμενων εντάσεων, ο Μιρ Μουχάνα, κυβερνήτης του Μπαντάρ Ριγκ, επιτέθηκε με επιτυχία στο φρούριο και εκδίωξε οριστικά τις ολλανδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο του 1766.

Τον 20ό αιώνα, η αφήγηση του νησιού πήρε μια σκοτεινή τροπή όταν ο Ρεζά Σαχ Παχλεβί, ο οποίος ήταν Σάχης του Ιράν από το 1925 έως το 1941, το μετέτρεψε σε απομακρυσμένη εξορία πολιτικών κρατουμένων, αφήνοντας το ευρύτερο δυναμικό του εντελώς ανεκμετάλλευτο. Η σύγχρονη εποχή του πετρελαίου άρχισε πραγματικά να διαμορφώνεται μετά το 1958.

Απαλλάσσοντας από το ζοφερό ποινικό του παρελθόν, το Kharg επιλέχθηκε για να γίνει ένας τεράστιος κόμβος εξαγωγών αργού πετρελαίου, με τον νέο τερματικό σταθμό βαθέων υδάτων να τίθεται επίσημα σε λειτουργία και να στέλνει το πρώτο μεγάλο φορτίο του τον Αύγουστο του 1960. Καθώς ανακαλύφθηκαν υπεράκτια πεδία τη δεκαετία του 1960, το Kharg επισκίασε το λιμάνι του Abadan, προσελκύοντας τεράστια δεξαμενόπλοια στις θέσεις ελλιμενισμού βαθέων υδάτων του.

Η σύγχρονη βιομηχανική πρόσοψη του νησιού κρύβει έναν βαθύ αρχαιολογικό πλούτο. Στοιχεία ανθρώπινης εγκατάστασης χρονολογούνται από τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., καλύπτοντας τις εποχές των Ελαμιτών, των Αχαιμενιδών και των Σασσανιδών.

Ανάμεσα στα πιο σεβαστά αξιοθέατα είναι το Ιερό Μιρ Μοχάμεντ, χτισμένο τον 7ο αιώνα του ισλαμικού ημερολογίου Χίζρι (τέλη 13ου αιώνα), με δύο κωνικούς θόλους κατασκευασμένους από βράχο και λάσπη.

Κοντά βρίσκεται το Ιερό Μιρ Αράμ, το οποίο στεγάζει μια πέτρινη πέτρα 12 μέτρων (39 ποδιών) που φέρει ισλαμικές επιγραφές και δύο δάδες που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από την περίοδο των Αχαιμενιδών. Οι ντόπιοι συνδέουν αυτήν την τοποθεσία με τον Μιρ Αράμ, απόγονο του κορανικού και βιβλικού προφήτη Νώε.

Το νησί αποτελεί απόδειξη θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού. Ένα αρχαίο νεκροταφείο περιέχει ένα αξιοσημείωτο μωσαϊκό θρησκειών, με χώρους ταφής Ζωροαστρών, χριστιανικούς τάφους και τάφους της εποχής των Σασσανιδών.

Άλλα ιστορικά ορόσημα που διασκορπίζονται στο νησί περιλαμβάνουν τα ερείπια του Ολλανδικού Φρουρίου του 1747, τον Ολλανδικό Κήπο, τον Οπωρώνα Kharg, μια παλιά σιδηροδρομική γραμμή, ισλαμικά νεκροταφεία και μια βαθιά σημαντική επιγραφή των Αχαιμενιδών. Αυτή η χαρακτική σε κοραλλιογενή βράχο, διαστάσεων 85 επί 116 εκατοστά (33 επί 46 ίντσες), θεωρείται ένα από τα παλαιότερα αρχαιολογικά αρχεία που αναφέρουν ρητά τον «Περσικό Κόλπο».

Το νησί Kharg φέρει τα βαριά σημάδια της γεωπολιτικής του σημασίας, έχοντας υποστεί αδιάκοπους και καταστροφικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, προτού ξαναχτιστεί με κόπο από τις ιρανικές αρχές.

Σήμερα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις απειλούν επανειλημμένα τις πλωτές οδούς της περιοχής, το νησί παραμένει έντονα στρατιωτικοποιημένο, κρατώντας τους τουρίστες σε απόσταση και διατηρώντας ακούσια τον παρθένο οικολογικό του χαρακτήρα.

Καθώς τα υπερδεξαμενόπλοια γλιστρούν αθόρυβα στα βαθιά νερά του Κόλπου, μεταφέροντας την οικονομική ζωογόνο δύναμη ενός έθνους που υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις, οι αρχαίοι Ζωροαστρικοί και χριστιανικοί τάφοι παρακολουθούν σιωπηλά από τις κοραλλιογενείς ακτές – μια στοιχειωτική υπενθύμιση ότι ενώ οι αυτοκρατορίες και οι ενεργειακοί πόλεμοι έρχονται και παρέρχονται, το «ορφανό μαργαριτάρι» παραμένει για πάντα δεμένο στις ταραγμένες παλίρροιες της ιστορίας».