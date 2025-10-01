Global Sumud Flotilla: Ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει πλοία του στόλου για τη Γάζα – Live εικόνα

Υπό στενή παρακολούθηση από τουλάχιστον 20 στρατιωτικά σκάφη «άγνωστης ταυτότητας» βρίσκεται ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από επιβάτες του στολίσκου, ήδη καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στις επικοινωνίες μεταξύ των σκαφών, ενώ η παρουσία των στρατιωτικών μονάδων θεωρείται ένδειξη επικείμενης παρέμβασης.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν», δήλωσε μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ακτιβιστής Χοσέ Λουίς Ιμπότε.

Την παρουσία των στρατιωτικών σκαφών επιβεβαίωσαν και άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ο Ισπανός βουλευτής του κόμματος Compromís, Χουάν Μπορντέρα. Όπως ανέφερε ένας από τους επιβαίνοντες, δεν αποκλείεται ο στολίσκος να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στη Γάζα από το Ισραήλ και να προσφέρει επείγουσα ανθρωπιστική στήριξη στους Παλαιστίνιους.

Δείτε Live εικόνα από Global Sumud Flotilla

Δείτε Live εικόνα από τα ελληνικά σκάφη

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.

Σήμερα το πρωί, «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, τόνισε το Global Sumud, καθώς σκάφη έχουν εισέλθει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», τόνισε η οργάνωση.

Η ελληνική αποστολή επιβεβαιώνει

Η ελληνική αποστολή επιβεβαίωσε ότι τα πλοία Alma και Sirius του στολίσκου, στις 21:35, αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως παράνομη.

Παράλληλα, η αποστολή καλεί σε συγκέντρωση σήμερα στις 23:00 έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, με πορεία αύριο Πέμπτη προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Ανάλογη έκκληση έχει γίνει και για τη Θεσσαλονίκη, στις 23:00, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια της αποστολής, ενώ τα πλοία Alma και Huga αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη ζωντανή μετάδοση.

