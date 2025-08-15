Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.
🇺🇸🇷🇺 | #ULTIMAHORA Trump y Putin viajan juntos en 'La Bestia'.#EFGD #Trump #Putin pic.twitter.com/cXnHvTfP1T— El Frente Global (@EFGDigital) August 15, 2025
Μάλιστα, έφυγαν μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο για να βρεθούν στο χώρο της συνάντησης.
⚡️ An F fighter jet and a B2 aircraft conducted a flight while Putin and Trump were taking a photo together.#Putin #Trump #DonaldTrump #B2 #Alaska #Russia #UkraineWar #AlaskaStandsWithUkraine pic.twitter.com/1HSEU9KGCg— ARegion (@ARegion_) August 15, 2025
Hard times ahead for #Ukraine nazis and their patrons #AlaskaSummit #Trump #Putin pic.twitter.com/pbcor1BtAD— CrisP (@crispSV) August 15, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις