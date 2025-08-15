Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, έφυγαν μαζί με το ίδιο αυτοκίνητο για να βρεθούν στο χώρο της συνάντησης.