Μία μηχανική αστοχία στο κάθισμα του κυβερνήτη του μοιραίου αεροσκάφους της Air India φαίνεται ότι είναι η αιτία που οδήγησε στην πτώση του σε κατοικημένη περιοχή της Ινδίας.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (AAIB), το κάθισμα του κυβερνήτη κύλησε προς τα πίσω. Υπενθυμίζεται ότι από την πτώση του αεροσκάφους σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι με αρκετούς από αυτούς να είναι στο έδαφος, μέσα στο κτίριο που έπεσε το αεροπλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της απογείωσης, το αεροσκάφος έχει καταγραφεί να χάνει ύψος και τελικά να πέφτει σε κατοικημένη περιοχή και να τυλίγεται στις φλόγες.

