Στα «μαύρα κουτιά», δηλαδή από τους καταγραφείς δεδομένων πτήσης, και στα βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Boeing 787-8 Dreamliner της Air Indiahttps://debater.gr/tag/air-india/, που συνετρίβη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωσή της από το διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel του Αχμενταμπάντ στην Ινδία, ψάχνουν τις απαντήσεις οι ειδικοί.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση AI171 με προορισμό το Λονδίνο και μετέφερε συνολικά 242 άτομα (230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος), κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ανείπωτη καταστροφή και δεκάδες θανάτους στο έδαφος.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Ο επιζών είναι Βρετανός υπήκοος ινδικής καταγωγής. Η Air India εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι προσπάθειές μας τώρα επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες όλων των πληγέντων, των οικογενειών τους και των αγαπημένων τους προσώπων» ανέφερε η εταιρεία.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU — Brut India (@BrutIndia) June 12, 2025

Επίσης, τουλάχιστον 24 άτομα σκοτώθηκαν στα κτίρια, όπου συνετρίβη το μοιραίο αεροπλάνο, με τους νεκρούς συνολικά να ανέρχονται σε 265.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh June 12, 2025

Τι συνέβη με τη μοιραία πτήση;

Ινδοί ερευνητές σε συνεργασία με ειδικούς από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner.

Το Boeing 787-8 Dreamliner της Air India απογειώθηκε από το Αχμενταμπάντ στις 13:38 τοπική ώρα με προορισμό το Γκάτγουικ του Λονδίνου. Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης τελειώνουν με το αεροπλάνο σε ύψος 190 μέτρων περίπου.

Πριν από τη συντριβή, οι πιλότοι εξέπνευσαν σήμα κινδύνου (Mayday) στον πύργο ελέγχου, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας.

Please pray for those who lost their lives in the Air India plane crash that had 242 passengers on board.



Info: ANI pic.twitter.com/syzVZN3PAa — Sachin Jose (@Sachinettiyil) June 12, 2025

Τόσο ο κυβερνήτης Σουμίτ Σαμπχαβάλ όσο και ο συγκυβερνήτης του Κλάιβ Κουντάρ ήταν εξαιρετικά έμπειροι, με χιλιάδες ώρες στο ενεργητικό τους.

Ο κυβερνήτης της μοιραίας πτήσης της Air India προειδοποίησε ότι το αεροπλάνο του «έχανε ισχύ» δευτερόλεπτα πριν αυτό συντριβεί σε κτίριο στο Αχμενταμπάντ.

«Mayday! Δεν υπάρχει ώθηση, χάνουμε ισχύ, δεν μπορούμε να πάρουμε ύψος», προειδοποίησε ο κυβερνήτης Σουμίτ Σαμπχαβάλ, ενώ το αεροσκάφος του είχε αρχίσει να χάνει ύψος. Ωστόσο, έπειτα από αυτό το μήνυμα ο πύργος ελέγχου δεν έλαβε κάποιο νέο ούτε είχε άλλη επικοινωνία.

Για την ώρα, δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το σήμα κινδύνου, ωστόσο ο μοναδικός επιζών της πτήσης δήλωσε στα ινδικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο καθώς το αεροπλάνο αγωνιζόταν να κερδίσει υψόμετρο.

Την ίδια ώρα, βίντεο έδειχναν το αεροπλάνο να πετάει χαμηλά πάνω από μια κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζει να κατεβαίνει και καλύπτεται από δέντρα και κτίρια, πριν εμφανιστεί μια μεγάλη έκρηξη στον ορίζοντα.

Τα επικρατέστερα σενάρια για την τραγωδία

Κι ενώ οι έρευνες στον τόπο του αεροπορικού δυστυχήματος συνεχίζονται, οι ειδικοί ήδη κάνουν κάποια σενάρια για τα αίτια της συντριβής, με επικρατέστερα να είναι δύο:

Να έχει προκληθεί από λάθος στη ρύθμιση των πτερυγίων και Να μπήκε στους κινητήρες σμήνος πουλιών. Βεβαίως, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

Ο πρώην πιλότος της British Airways, Άλαστερ Ρόζενσαϊν, είναι μεταξύ αρκετών ειδικών που μίλησαν στο Sky News για την πρώτη τους ματιά στο βίντεο της πτήσης 171, το οποίο έδειξε κάποιες πιθανές ανωμαλίες.

«Προφανώς έχει κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης και αυτό δεν είναι σωστό… θα έπρεπε να είναι ανεβασμένο. Και από το βίντεο… δεν είναι ιδιαίτερα καθαρό… αλλά φαίνεται ότι το αεροσκάφος δεν είχε τη ρύθμιση του πτερυγίου απογείωσης» ανέφερε ο πρώην πιλότος της British Airways, Άλαστερ Ρόζενσαϊν, στο Sky News.

Ειδικοί στην αεροπορία δήλωσαν στο BBC ότι η θέση των πτερυγίων των φτερών (flaps) του αεροσκάφους κατά την απογείωση ενδέχεται να αποτέλεσε πρόβλημα.

Όπως επισημαίνουν οι Τζέφρι Τόμας και Τέρι Τόζερ, σε βίντεο της συντριβής διακρίνεται το σύστημα προσγείωσης να παραμένει εκτεταμένο, ενώ τα flaps είχαν ήδη ανασυρθεί, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες απογείωσης. Η πρόωρη αναδίπλωση των flaps θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε απώλεια στήριξης και αδυναμία ανόδου. «Το σύστημα προσγείωσης συνήθως ανασύρεται μέσα σε 10–15 δευτερόλεπτα, ενώ τα πτερύγια ανασύρονται σταδιακά μέσα σε 10–15 λεπτά», εξηγεί.

Ο ειδικός πτήσεων Μάρκο Τσαν ανέφερε ότι η λανθασμένη ρύθμιση των flaps ίσως οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αν και δεν αποκλείεται και ο συνδυασμός πολλών παραγόντων, που συνετέλεσαν στην τραγωδία.

