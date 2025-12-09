Άγκυρα: Διαπραγματευόμαστε αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανακοίνωσε σήμερα (09.12) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την αμερικανική TerraPower, την εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς, για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR).

Όπως έκανε γνωστό, ο στόχος της Άγκυρας είναι η δημιουργία πυρηνικών σταθμών συνολικής ισχύος τουλάχιστον 5.000 MW έως το 2050.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς με ισχύ τουλάχιστον 5.000 MW έως το 2050», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός.

Ποια είναι η TerraPower

Η TerraPower LLC, με έδρα το Μπέλβιου στην Ουάσινγκτον, είναι αμερικανική εταιρεία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων, ειδικά των ταχέων αντιδραστήρων νέας γενιάς. Ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι ο Μπιλ Γκέιτς.

Πέρα από τον ίδιο, η εταιρεία στηρίζεται από σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, όπως ο νοτιοκορεατικός όμιλος SK Group, η NVentures (επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (DOE) μέσω του προγράμματος ARDP για την επίδειξη προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων.