Κατερίνα Βρανά: «Έμεινα όρθια για 20′ στο αεροδρόμιο της Κωσταντινούπολης – Δεν υπήρχε αναπηρικό αμαξίδιο»

Στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno» μίλησε το πρωί της Τετάρτης (10.06) η αγαπημένη ηθοποιός Κατερίνα Βρανά, περιγράφοντας την ταλαιπωρία που βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η Κατερίνα Βρανά, μέσα από τη σελίδα της στα social media, έκανε γνωστό ότι εξαιτίας καθυστέρησης στην πτήση της από το Σίδνεϊ, έχασε την ανταπόκρισή της για την Αθήνα, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

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Μάλιστα, όπως ανέφερε δεν της είχε παρασχεθεί αναπηρικό αμαξίδιο και αναγκάστηκε να κινηθεί μόνη της μέσα στο αεροδρόμιο προκειμένου να βρει πληροφορίες και να αλλάξει πτήση.

«Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα επειδή είναι πρωινή εκπομπή. Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Δεν μιλούσαν ούτε Αγγλικά. Δεν καταλάβαιναν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω αμαξίδιο. Εκείνοι τα χρησιμοποιούν μόνο ως μεταβατικά. Δεν μπορούσα να το κρατήσω για να παραμείνω στο αεροδρόμιο», ανέφερε αρχικά η γνωστή κωμικός.

«Στην αρχή καθόμουν σε μια καρέκλα και μετά που πήγα να πάρω μια άλλη πτήση χρειάστηκε να κάτσω στο πάτωμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό. Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είσαι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορώ να μιλήσω σε άλλη γλώσσα από την εγχώρια. Έχουν τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης», πρόσθεσε στον αέρα του MEGA.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (09.06) η Κατερίνα Βρανά έκανε μία ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Instagram, εξηγώντας αναλυτικά την ταλαιπωρία που έζησε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.