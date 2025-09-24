Άγαλμα Τραμπ – Έπσταϊν «ξεπρόβαλε» έξω από τον Λευκό Οίκο (Εικόνα)

Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

Μπροστά από τον Λευκό Οίκο ξεπρόβαλε ένα γλυπτό με τους δυο τους να κρατιούνται χέρι – χέρι και να κάνουν κάτι που μοιάζει με χορευτική φιγούρα, ενώ το θέμα του είναι «Φίλοι για πάντα».

Στο κάτω μέρος του γλυπτού αναφέρει «Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του “στενού του φίλου”, Τζέφρι Επστάιν».

Το CNN αναφέρει ότι προσωρινά το άγαλμα έχει στηθεί στο Εθνικό Πάρκο στην Ουάσιγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο, από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Η Μυστική Χειραψία».

A bronze statue depicting Donald Trump & Jeffrey Epstein holding hands has appeared near the White House in honor of ‘Friendship Month.’



(📸: Joe Heim https://t.co/zRrJsnkBHI) pic.twitter.com/FXPcQxnqoO

«Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως κρίνουν κατάλληλο – αλλά δεν αποτελεί είδηση ότι ο Επστάιν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή γιατί ήταν φρικιό (σ.σ. for being a creep)», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.