Tραμπ: Οργή για την επιστροφή του Κίμελ στο ABC – “Δεν μπορώ να το πιστέψω”

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε χθες, Τρίτη, στις τηλεοπτικές συχνότητες υπερασπιζόμενος την πολιτική σάτιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του «εκφοβισμού» που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, έξι ημέρες αφού τα σχόλια που έκανε σε ζωντανή μετάδοση για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έκαναν την Walt Disney να αναστείλει την εκπομπή του.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να μιλήσω με ελαφρότητα για το φόνο ενός νέου ανθρώπου. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι αστείο σ’ αυτό», είπε ο Κίμελ στο κοινό του, με τη φωνή του πνιγμένη από τη συγκίνηση.

«Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις εκείνου ο οποίος ήταν ένα προφανώς βαθιά διαταραγμένο άτομο – αυτό ήταν πραγματικά το αντίθετο αυτού που προσπαθούσα να εκφράσω», πρόσθεσε.

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Η αντίδραση Τραμπ

Πριν από τη μετάδοση, χθες, της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ έγραψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ’ ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ’ αυτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ και πολλοί υποστηρικτές της εξοργίσθηκαν με τα σχόλια του Κίμελ την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έκανε πέντε ημέρες αφού ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ εκφωνούσε ομιλία στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.

Σε απάντηση στα σχόλια του Κίμελ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ απείλησε με διεξαγωγή έρευνας και κάλεσε τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποσύρουν την εκπομπή του παρουσιαστή ή να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και ανάκληση των αδειών εκπομπής τους.

Ο Τραμπ είχε επικροτήσει την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία νέα για την Αμερική» και είχε καλέσει τα τηλεοπτικά δίκτυα να «κόψουν» και άλλους τηλεοπτικούς παρουσιαστές, συγκεκριμένα τον Σεθ Μάγιερς και τον Τζίμι Φάλον, που συχνά γελοιοποιούν τον ρεπουμπλικανό χρησιμοποιώντας κωμικούς υπαινιγμούς για να εκθέσουν ψευδείς πολιτικούς ισχυρισμούς του.

Η απόφαση της Disney να συντομεύσει την «εξορία» του Κίμελ σηματοδοτεί μια προβεβλημένη πράξη απείθειας μπροστά σε μια κλιμακούμενη καταστολή εκ μέρους του Τραμπ εκείνων που θεωρεί επικριτές του στα μέσα ενημέρωσης μέσω προσφυγών στη δικαιοσύνη και απειλών για κανονιστικές ρυθμίσεις από την FCC.

Αν και η Disney επανέφερε πλέον τον Κίμελ στο πρόγραμμα του ABC έπειτα από λιγότερο από μία εβδομάδα, οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που αναμεταδίδουν πρόγραμμα του ABC -οι Nexstar Media Group και Sinclair- εξακολουθούν να μποϊκοτάρουν την εκπομπή του.

Ο Κίμελ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τέσσερις χρονιές την τελετή των Όσκαρ, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν καταδιώκει μόνο κωμικούς που δεν του αρέσουν, αλλά και δημοσιογράφους, λέγοντας για τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο: «Τους κάνει αγωγές, τους εκφοβίζει».

«Ξέρω ότι αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώνει έναν κωμικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ελεύθερο Τύπο και είναι τρελό το ότι δεν δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτό», είπε ο Κίμελ.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι συγκινήθηκε «βαθιά» από τη συγχώρηση που έδωσε η χήρα του Κερκ, η Έρικα Κερκ, στον κατηγορούμενο για το φόνο του συζύγου της, έναν 22χρονο σπουδαστή τεχνικής σχολής από τη Γιούτα.