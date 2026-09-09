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Τραμπ για τη νίκη του AfD: “Αληθινά μεγάλη βραδιά για το λαϊκιστικό κόμμα”

"Σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση"

Τραμπ για τη νίκη του AfD: “Αληθινά μεγάλη βραδιά για το λαϊκιστικό κόμμα”
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Τρίτη τη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, βλέποντας «αληθινά μεγάλη βραδιά» για αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς να αναφερθεί στον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

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   «Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά. Αυτό το τελευταίο ακρώνυμο προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα για την περίσταση — «Make Germany Great Again».

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