Νόμπελ 2026: Αυξάνεται κατά 9% το χρηματικό βραβείο – Πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια για κάθε κατηγορία

Αυξημένο κατά 9% θα είναι φέτος το χρηματικό ποσό που συνοδεύει τα Βραβεία Νόμπελ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/9) το σουηδικό Ίδρυμα Νόμπελ.

Το χρηματικό έπαθλο διαμορφώνεται πλέον στα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,22 εκατομμύρια δολάρια, για καθεμία από τις έξι κατηγορίες.

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Πρόκειται για αύξηση ενός εκατομμυρίου κορωνών σε σχέση με το 2025, όταν το ποσό είχε παραμείνει στα 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες ανά βραβείο. Το ύψος του περσινού επάθλου επιβεβαιώνεται και από την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Νόμπελ.

Γιατί αυξάνεται το χρηματικό έπαθλο

Η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Νόμπελ, Χάνα Στιάρνε, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη με στόχο να διατηρηθεί η αξία του χρηματικού σκέλους των βραβείων σε βάθος χρόνου.

«Με την αύξηση του χρηματικού ποσού του βραβείου, στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη σημασία του Βραβείου Νόμπελ και διασφαλίζουμε ότι το χρηματικό τμήμα του βραβείου διατηρεί την αξία του στον χρόνο», ανέφερε.

Η Στιάρνε βρίσκεται στη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας του Ιδρύματος Νόμπελ από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Οι φετινοί νικητές θα γίνουν γνωστοί από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, με τις ανακοινώσεις να αφορούν τα βραβεία Φυσιολογίας ή Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Λογοτεχνίας, Ειρήνης και Οικονομικών Επιστημών.

Η φετινή διαδικασία συμπίπτει με την 125η επέτειο από την απονομή των πρώτων Βραβείων Νόμπελ.

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Τα Νόμπελ απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1901, με βάση τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Στη διαθήκη του προβλέπονταν πέντε κατηγορίες: Φυσική, Χημεία, Φυσιολογία ή Ιατρική, Λογοτεχνία και Ειρήνη. Το βραβείο Οικονομικών Επιστημών καθιερώθηκε αργότερα, το 1968, από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Από τις 150.782 κορώνες του 1901 στα 12 εκατομμύρια

Όταν απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία το 1901, το χρηματικό ποσό ανερχόταν σε 150.782 σουηδικές κορώνες ανά κατηγορία.

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Πλέον, 125 χρόνια αργότερα, το ποσό φτάνει τα 12 εκατομμύρια κορώνες, καθώς το Ίδρυμα Νόμπελ διαχειρίζεται την περιουσία που άφησε ο Άλφρεντ Νόμπελ με στόχο, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση των βραβείων και τη διατήρηση του θεσμού σε βάθος χρόνου.