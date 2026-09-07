Βερολίνο: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της AfD μετά τον εκλογικό της θρίαμβο

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ζητώντας να ανακοπεί η πολιτική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της γερμανικής επανένωσης, μόλις μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε 44,5%.

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Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν το «Σταματήστε την AfD», με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την ανησυχία τους για την ενίσχυση της ακροδεξιάς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκλογική της δυναμική στη γερμανική πολιτική ζωή. (EPA)

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Μία ώρα μετά την έναρξη της διαδήλωσης, περίπου στις 19:00, η αστυνομία του Βερολίνου υπολόγισε ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 5.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά της, η οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Campact, η οποία συμμετείχε στη διοργάνωση, ανέβασε τον αριθμό των διαδηλωτών στις 14.000.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, η συμμετοχή ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των αρχών του 2025. Τότε, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους του Βερολίνου, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας της συντηρητικής Δεξιάς με την ακροδεξιά.

«Φοβάμαι ότι σε πέντε χρόνια δεν θα μπορώ να διαδηλώνω»

Η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη χαμηλότερη συμμετοχή.

Όπως ανέφερε, αποφάσισε να κατέβει στους δρόμους για να ασκήσει το δικαίωμά της στη διαδήλωση, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι σε μερικά χρόνια ενδέχεται να μην έχει πλέον τη δυνατότητα να το κάνει.

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Η 36χρονη ακτιβίστρια δήλωσε ακόμη ότι ανησυχεί για το πόσο καιρό θα μπορεί να συνεχίσει να ζει στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της έχουν ήδη αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη χώρα επειδή δεν αισθάνονται ασφαλείς. (EPA)

«Θέλουμε μια ανοιχτή κοινωνία»

Στη συγκέντρωση συμμετείχε και η Άλις, μαζί με τον γιο και τον σκύλο της. Όπως είπε, το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ την στενοχώρησε.

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Η ίδια τάχθηκε υπέρ μιας ανοιχτής κοινωνίας, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την ταυτότητά τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ στη Γερμανία έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης και τις πολιτικές πιέσεις που προκαλεί η εκλογική εκτόξευση της AfD.

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Οι φόβοι πίσω από την ψήφο στην AfD

Μία διαφορετική ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος έδωσε η 68χρονη Έλεν, η οποία σημείωσε ότι οι Γερμανοί ψηφοφόροι φοβούνται από τη μία την αποδυνάμωση της δημοκρατίας και από την άλλη τις αλλαγές, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που αισθάνονται ότι τους επιβάλλονται.

Κατά την εκτίμησή της, οι φόβοι αυτοί εκφράστηκαν στην κάλπη της Σαξονίας-Άνχαλτ, με τη μετανάστευση και την εκπαίδευση να βρίσκονται ανάμεσα στα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους.

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Το εκλογικό αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό, καθώς η AfD έχει δηλώσει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες για την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.