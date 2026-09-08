Μέρκελ μετά τη σαρωτική νίκη της AfD: «Ως μέλος του CDU, ματώνει η καρδιά μου»

Με έντονη ανησυχία αντέδρασε η Άνγκελα Μέρκελ στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η AfD κατέγραψε σαρωτική νίκη, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 44% των ψήφων, ενώ το CDU περιορίστηκε λίγο πάνω από το 17%.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και πρώην πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών έκανε λόγο για μία «κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας», περιγράφοντας με προσωπικούς τόνους τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η ιστορική ήττα του κόμματός της.

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«Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η Άνγκελα Μέρκελ, μιλώντας στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία.

Η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό που είχε συγκεντρώσει στις εκλογές του 2021, αλλά δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα προκάλεσε ισχυρές πολιτικές αναταράξεις και ενίσχυσε την πίεση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την ηγεσία του CDU. Reuters

Οι αιχμές για το «τείχος προστασίας»

Η Άνγκελα Μέρκελ άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο το CDU και ο Φρίντριχ Μερτς προβάλλουν το λεγόμενο «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD, δηλαδή την άρνηση πολιτικής συνεργασίας με το κόμμα.

Η πρώην καγκελάριος δεν αμφισβήτησε τον αποκλεισμό μιας συνεργασίας, αλλά υποστήριξε ότι η συνεχής επίκληση του συγκεκριμένου όρου δεν επαρκεί για να πειστούν οι ψηφοφόροι.

«Δεν το εφηύρα εγώ αυτό και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτό που θα πείσει τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την άποψή της, τα δημοκρατικά κόμματα οφείλουν να παρουσιάσουν σαφείς πολιτικές θέσεις και συγκεκριμένους στόχους σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους πολίτες, όπως το συνταξιοδοτικό. Μέσα από αυτές τις διαφορές, όπως επισήμανε, μπορεί να καταστεί ξεκάθαρο γιατί η συνεργασία με την AfD είναι αδύνατη.

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«Να σταματήσει η εμμονή με την AfD»

Η Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα να απομακρυνθούν από την πολιτική «εμμονή» με τους δεξιούς λαϊκιστές και να επικεντρωθούν περισσότερο στις δικές τους προτάσεις.

Η παρέμβασή της έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η AfD ενισχύει σημαντικά την επιρροή της, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια της Γερμανίας. Στη Σαξονία-Άνχαλτ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τους ψηφοφόρους άνω των 70 ετών, όπου βρέθηκε στα ίδια επίπεδα με το CDU.

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Έμφαση στην προσωπική επικοινωνία με τους πολίτες

Η πρώην καγκελάριος εισηγήθηκε επίσης μία διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση, με μεγαλύτερη έμφαση στην άμεση και εξατομικευμένη επαφή με τους ψηφοφόρους.

Όπως υποστήριξε, τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να προσεγγίζουν τους πολίτες προσωπικά, να ακούνε τις ανησυχίες τους και να εξηγούν με αποτελεσματικότερο τρόπο την πρόοδο που επιτυγχάνεται.

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«Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πολίτες έχει γίνει πιο σημαντική από πριν. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες», τόνισε.

Η δημόσια τοποθέτηση της Άνγκελα Μέρκελ αποτελεί μία σαφή προειδοποίηση προς τη σημερινή ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών: η πολιτική απομόνωση της AfD δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε διαχωριστικές γραμμές, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από πειστικές απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των Γερμανών.