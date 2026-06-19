Νυφούδης: Δεν θέλουμε βουλευτές στην ΕΛΑΣ, όποιος το επιθυμεί παραιτείται και γράφεται ως εθελοντής

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκος Νυφούδης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Status FM 107.7 τόνισε πως η ΕΛΑΣ δεν θέλει βουλευτές και «όποιος το επιθυμεί παραιτείται και γράφεται ως εθελοντής».

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«Δεν υπάρχει διαφορετικός κανόνας για βουλευτές, προέδρους κομμάτων ή απλούς πολίτες». Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία εγγραφής και αξιολόγησης από τα κομματικά όργανα. «Πάντως η κυρία Αχτσιόγλου, εφόσον παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της, μπορεί να μπει στο myelas.gr και να συμμετάσχει ως εθελοντής», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς βάζουμε ένα κριτήριο, δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να έχει φωνή σε αυτή τη Βουλή, ειδικά όταν ο Πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, παρέδωσε την έδρα του», είπε. Ο ίδιος είπε πως για όλους η διαδικασία είναι ίδια, ακόμα και για τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο. «Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο.

Δεν νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί να αφήσει το κόμμα του και να εγγραφεί μέλος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, γιατί είναι πρόεδρος του κόμματου και αγωνίζεται για αυτό (…) Όποιος επιθυμεί, μπαίνει myelas.gr έχουμε ξεπεράσει 50.000 συμμετοχές, καταθέτει και το βιογραφικό του και θα καταθέσει και την υποψηφιότητά του και οι επιτροπές ψηφοδελτίου θα αποφασίσουν αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι», τόνισε.