Σιακαντάρης: “Η βελόνα του ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει και όχι λόγω του Ανδρουλάκη – Δέχομαι προσωπικές επιθέσεις γι’ αυτά που λέω από το 2010”

Την απάντησή του στην έντονη κριτική που του ασκήθηκε για τη δήλωσή του ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «είναι τοξικά κόμματα» και «έχουν τελειώσει πολιτικά» έδωσε ο Γιώργος Σιακαντάρης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, το στέλεχος της ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «προσωπικές επιθέσεις» που δέχεται για τις απόψεις του για το ΠΑΣΟΚ.

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«Το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%», υποστηρίζει ο Γιώργος Σιακαντάρης, αναφερόμενος σε «βελόνα που έχει κολλήσει» και «όχι λόγω του Ανδρουλάκη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη

«Δέχομαι το 2026 προσωπικές επιθέσεις για απόψεις που έχω εκφράσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τόσο σε άρθρα μου όσο και σε κατ ιδίαν συνομιλίες μου με τις κατά καιρούς ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ. Ως ιδιόμορφος εκφραστής της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, την πιο σημαντική συνιστώσα της πληθυντικής Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη έβαλε τη χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά. Έτσι το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι’ αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλάκη. Είναι άδικες οι εναντίον του επιθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να το πάει πέρα από αυτό με αυτό το όνομα. Αυτά λέω και γράφω από το 2010 και ύστερα. Αυτά για όσους και όσες ενδιαφέρονται για σοβαρή συζήτηση. Οι άλλοι και οι άλλες ας συνεχίζουν να υβρίζουν.

«Φεισμπουκική δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Αν και όπως πολύ έξυπνα εγραψε ο Αντώνης Λιάκος μερικά είναι τσουκνίδες. Και αυτές όμως μερικές φορές κάνουν καλό».