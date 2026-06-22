Μαρινάκης: “Ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε τις τύχες της χώρας στα ζάρια”

Νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6).

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να αναδείξει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, εστιάζοντας κυρίως στις οικονομικές προτάσεις της ΕΛΑΣ και στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή για την πιο αιχμηρή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου αποτέλεσαν οι πρόσφατες αναφορές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος περί παράλληλου νομίσματος.

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«Μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας έπαιξαν συνειδητά ο κ. Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Περιμένουμε απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας τη συζήτηση στις δραματικές στιγμές της διαπραγμάτευσης του 2015 και στις συνέπειες που, κατά την κυβέρνηση, είχαν οι επιλογές της τότε ηγεσίας.

Παράλληλα, στράφηκε κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση σχετικά με την ακρίβεια.

Παράλληλα κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τις «σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Μεταξύ άλλων διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023, παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, παρατείνεται μέχρι 30/9/2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους».

Επιπλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, «θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνεται σε 300 από 250 ευρώ που είναι σήμερα η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «βασική επιδίωξη της κυβέρνησης μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο πρώτο τετράμηνο του 2026 κατέγραψαν άνοδο 37%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Τόνισε επίσης ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας αυξήθηκε κατά 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα καθιερώνεται ως ελκυστικός προορισμός για περισσότερους μήνες του χρόνου και επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

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Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ακόμη ότι δύο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις επιβεβαίωσαν την πρόοδο της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα σημείωσε επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο των κρατών-μελών σε κρίσιμους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία κατέγραψε σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιακή υγεία, όπου η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και επισήμανε ότι η υποχρέωση αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων, ανεξαρτήτως χρήσης ή προηγούμενης πιστοποίησης, ενώ για τη μη συμμόρφωση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Ανέφερε ακόμη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η πολιτεία θα διαθέτει ακριβέστερα δεδομένα για τη χάραξη πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματική εποπτεία των ανελκυστήρων.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση της αναστήλωσης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κλείνοντας, ενημέρωσε ότι σήμερα στις 19.00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αύριο σε εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο.

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Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων:

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* Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.

* Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

* Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

* Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

* Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

* Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

* Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

* Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

* Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

* Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο -εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν- ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμηνο του 2026 συνολικά. Οι εισροές έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση “Digital Government Outlook 2026” του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, ενώ, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Παράλληλα, από την Έκθεση «Ψηφιακής Δεκαετίας 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.

Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

-σε πολυκατοικίες,

-σε κτίρια γραφείων,

-σε ξενοδοχεία,

-σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

-ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

* 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

* 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

* 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση.

«Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο με θέμα “Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, Σε μια Νέα Εποχή, με Διαφάνεια, Ταχύτητα και Ασφάλεια».