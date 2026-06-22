Γεωργιάδης: “Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά – Στην ΕΛ.Α.Σ. μιλούν μόνο για το πώς θα φορολογήσουν”

Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις εκλογές μίλησε το πρωί της Δευτέρας 22/6 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Όταν υπάρξει να με ρωτήσετε» και τόνισε πως «είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Πιστεύω στην έννοια της παρατάξεως. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς. Εγώ δεν είμαι περισσότερο ΝΔ από τον Σαμαρά».

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Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Να τους καλείτε να μιλάνε όσο το δυνατόν περισσότερο στην τηλεόραση αυτούς του κόμματος της αριστερής συμπαράταξης. Το κόμμα αυτό πρέπει να έχει την ευκαιρία να μιλάει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εδώ και 10 ημέρες μιλάνε για νέους φόρους. Όλη την ημέρα μιλάνε για το πώς θα φορολογήσουν. Το μόνο που ονειρεύονται είναι πως θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί».

Σκληρή κριτική άσκησε και στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «εκλογική συντριβή» της Χαριλάου Τρικούπη.

Με αφορμή δηλώσεις του για την Άννα Διαμαντοπούλου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «οι θέσεις του Δούκα έχουν γίνει συνεδριακές στο ΠΑΣΟΚ», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο του Δούκα και λιγότερο της Διαμαντοπούλου, αν δεν το βλέπει η αγαπητή κυρία Διαμαντοπούλου, υπάρχει πρόβλημα».

«Ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε η ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2013. Αυτό το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που έμειναν το 2012-2013. Τώρα μετά από 2 χρόνια που πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ πράσινος, έγινε ντεμοντέ με την έλευση Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στον χώρο του λαϊκισμού και των ανοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει για εκλογική συντριβή, δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο είναι δεδομένο αυτό», σημείωσε ακόμα.

Για την αυτοδυναμία, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι δημοσκοπικά είναι απολύτως εφικτή και υπογράμμισε ότι «η ΝΔ έχει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του 2023». «Το αν θα κερδίσουμε ή όχι τις εκλογές με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ο λαός» υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο, για τον χρόνο των εκλογών επέμεινε ότι θα γίνουν το 2027 και εκτίμησε πως «αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόοπτο δεν θα έχουμε εκλογές το 2026».