Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;

Ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, όχι για τις εμφανίσεις του στην “Ακτή Πειραιώς”, αλλά λόγω καταγγελιών σε βάρος του.

Την Πέμπτη 18/12 ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του δημοφιλούς καλλιτέχνη για ανήθικες προτάσεις που φέρεται να έγιναν στο πλαίσιο συνεργασίας τους την άνοιξη του 2025. Ο νεαρός δήλωσε ότι δεν ζητά χρήματα αλλά μόνο ηθική δικαίωση για όσα φέρεται να βίωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο δικηγόρος του αρνούνται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς και ανυπόστατες». Η υπεράσπιση του καλλιτέχνη κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» και προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του από τρίτα πρόσωπα και ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Εκβιαστών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η δικαιοσύνη καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση για μια ακόμα φορά επανέφερε στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα κι αυτό δεν είναι άλλο από το αν πρέπει να δημοσιοποιούνται καταγγελίες που αφορούν διασήμους.

Από τη μία πλευρά, το κοινό έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για σοβαρά ζητήματα, όπως η σεξουαλική κακοποίηση ή οι οικονομικές απάτες, που αφορούν δημόσια πρόσωπα, προκειμένου να μπορούν να προστατευθούν άλλα πιθανά θύματα και για να αποκαλύπτονται πραγματικά περιστατικά.

Από την άλλη, βέβαια, η δημοσιοποίηση καταγγελιών προτού αποφανθεί η Δικαιοσύνη, μπορεί να βλάψει τη φήμη του κατηγορούμενου, ακόμη και αν αποδειχθεί αθώος. Μάλιστα, μπορεί να επιφέρει και νομικές συνέπειες, όπως αγωγές για δυσφήμιση.

Έτσι, η δημοσιοποίηση πρέπει να σέβεται τα προσωπικά δικαιώματα των εμπλεκομένων, την αλήθεια και την τεκμηρίωση της καταγγελίας και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη δυσφήμιση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ καλούνται να τηρούν την αρχή της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του εναντίου και να παρουσιάζουν τα γεγονότα με ουδέτερη γλώσσα, αποφεύγοντας βιαστικά συμπεράσματα ή χαρακτηρισμούς.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως και σε άλλες ανάλογες υποθέσεις, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ουδέτερη γλώσσα, αποφεύγοντας βιαστικά συμπεράσματα ή χαρακτηρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετατρέπουν τις καταγγελίες σε καταδίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη μας: Θεωρείτε ότι πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;