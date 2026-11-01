Μαρία Αντωνά για την απάτη με τη ΜΚΟ: «Μου είχαν στείλει κι εμένα μηνύματα για δωρεές σε άρρωστα παιδιά»

Μια προσωπική εμπειρία από την υπόθεση της φερόμενης απάτης με φιλανθρωπικές δωρεές για άρρωστα παιδιά αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, περιγράφοντας πώς την είχαν προσεγγίσει μέσω των social media, ζητώντας της να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων.

Μιλώντας την Κυριακή (1/11) στην εκπομπή «Mega Non Stop», η παρουσιάστρια ανέφερε ότι, όταν πληροφορήθηκε τις αποκαλύψεις για τη δράση της ΜΚΟ που ερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία, αναζήτησε παλαιότερα μηνύματα στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

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Όπως διαπίστωσε, είχε δεχθεί και η ίδια εκκλήσεις για δωρεές, αλλά και αιτήματα να δημοσιεύσει υλικό με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προκειμένου οι σχετικές αναρτήσεις να φτάσουν σε περισσότερους χρήστες.

Μαρία Αντωνά: «Έχω υπάρξει κι εγώ ανάμεσα στους επώνυμους που προσέγγιζαν»

Η Μαρία Αντωνά περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την ίδια, προσεγγίζονταν γνωστά πρόσωπα από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτοί λειτουργούσαν και μέσω social media πάρα πολύ, τύπου δηλαδή Instagram, TikTok και τα σχετικά. Ψάχνανε να βρουν συνέχεια επώνυμους ανθρώπους, τους οποίους τους παρακαλούσαν και τους στέλνανε μηνύματα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, σκοπός των μηνυμάτων ήταν να αναδημοσιεύονται οι εκκλήσεις βοήθειας από λογαριασμούς με μεγάλη απήχηση.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι είχε δεχθεί τέτοια προσέγγιση, ώστε να προωθήσει βίντεο και αναρτήσεις για παιδιά που χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση.

«Αν δεν απαντούσες, έστελναν ξανά» – Τα μηνύματα που δέχθηκε

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια, η επικοινωνία δεν περιοριζόταν απαραίτητα σε ένα μήνυμα.

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Αν ο παραλήπτης δεν απαντούσε, ακολουθούσαν νέες εκκλήσεις, με αναφορές στην κρίσιμη κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Η Μαρία Αντωνά περιέγραψε χαρακτηριστικά ένα από τα μηνύματα που, όπως είπε, είχε λάβει:

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«Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την ενόχληση και πάλι, αν μπορούσατε ένα story σας παρακαλώ. Η κατάσταση είναι κρίσιμη για το παιδί».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι της είχαν ζητήσει να συνεισφέρει και η ίδια οικονομικά.

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«Μου είχαν στείλει και εμένα μήνυμα και μου ζητούσαν να βάλω και εγώ λεφτά για να βοηθήσω», ανέφερε στην εκπομπή.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις και οι προειδοποιήσεις από χρήστες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε η Μαρία Αντωνά για το υλικό που συνόδευε τις εκκλήσεις.

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Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, αποστέλλονταν ακόμη και ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου οι αποδέκτες των μηνυμάτων να πειστούν ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Η ίδια υποστήριξε ότι, σε συγκεκριμένη περίπτωση, είχε δεχθεί προειδοποιήσεις από χρήστες των social media, οι οποίοι της ζητούσαν να μην αναδημοσιεύσει έναν λογαριασμό, εκφράζοντας αμφιβολίες για την εγκυρότητά του.

Είχε μάλιστα επικοινωνήσει με τους αποστολείς των εκκλήσεων, καθώς υπήρχαν αναφορές για δυσκολίες στην πραγματοποίηση δωρεών μέσω του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Οι αναφορές της παρουσιάστριας αφορούν την προσωπική της εμπειρία και δεν αποτελούν αυτοτελή επιβεβαίωση της γνησιότητας ή μη των εγγράφων που της είχαν αποσταλεί.

Η υπόθεση της ΜΚΟ και οι δωρεές γνωστών προσώπων

Οι δηλώσεις της Μαρίας Αντωνά έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση φερόμενης απάτης με δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέλη της ερευνώμενης οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν τη δημοσιότητα γνωστών προσώπων, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία των εράνων και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο, με οικονομικές ενισχύσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τις 10.000 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του DEBATER: Απάτη με δωρεές για άρρωστα παιδιά: Εφοπλίστρια, τραγουδιστής και influencer έδωσαν χιλιάδες ευρώ – Τα ποσά που αποκαλύπτονται.

Από την αστυνομική εξέταση των δωρεών που αφορούσαν 34 παιδιά, οι Αρχές υπολογίζουν ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαφορά των περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζεται ως φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σημειώνεται ότι τα γνωστά πρόσωπα που προσέφεραν δωρεές ή δέχθηκαν αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης δεν συνδέονται, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, με τις παράνομες πράξεις που διερευνώνται.