Απάτη με ΜΚΟ: «Έδωσα 13.900 ευρώ – Μου έγραφαν “βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει”», λέει δωρήτρια

Μια νέα μαρτυρία για την υπόθεση της φερόμενης απάτης με δωρεές για άρρωστα παιδιά έρχεται στο φως, με τη γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου να αποκαλύπτει ότι προσέφερε συνολικά 13.900 ευρώ σε εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η ίδια, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει πώς ανταποκρινόταν επί δύο χρόνια στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστεύοντας ότι τα χρήματά της αξιοποιούνταν για έναν φιλανθρωπικό σκοπό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει, δεχόταν προσωπικά μηνύματα με έντονη συναισθηματική πίεση, στα οποία της ζητούσαν να καταθέσει άμεσα χρήματα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά ένα παιδί κινδύνευε να πεθάνει.

Η μαρτυρία της δημοσιοποιήθηκε από το Πρώτο Θέμα, ενώ η γυμνάστρια ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία και ότι η σχέση της με την οργάνωση περιοριζόταν στις δωρεές και στην αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια.

«Επί δύο χρόνια έβαζα λεφτά για κάθε παιδί»

Η Φαίη Ζακάκου εξηγεί ότι δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της ΜΚΟ, αλλά είχε πειστεί πως η δράση της εξυπηρετούσε πραγματικές ανάγκες.

«Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, το συνολικό ποσό των δωρεών της έφτασε τις 13.900 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι πολλοί επώνυμοι είχαν κατά καιρούς αναδημοσιεύσει τις εκκλήσεις της οργάνωσης, γεγονός που συνέβαλλε στη δημόσια προβολή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφει για τα προσωπικά μηνύματα που λάμβανε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια συνοδεύονταν από αναφορές στον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν, όπως υποστηρίζει, ένα από τα μηνύματα που της έστελναν.

Η ίδια εξηγεί ότι ανταποκρινόταν επειδή θεωρούσε πως η συνεισφορά της μπορούσε να βοηθήσει ένα παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις καταθέσεις, όπως αναφέρει, λάμβανε ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της.

Οι ισχυρισμοί της για τον τρόπο προσέγγισης των δωρητών αποτελούν μέρος της δημόσιας μαρτυρίας της και δεν συνιστούν από μόνοι τους δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά στον Ν.Ο. και η δωρεά των 3.000 ευρώ

Στο βίντεό της, η Φαίη Ζακάκου αναφέρεται και στην περίπτωση ενός παιδιού, του μικρού Άλεξ Μ., για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.

Όπως διευκρινίζει, υπήρχε ανεξάρτητος τραπεζικός λογαριασμός για τον συγκεκριμένο έρανο, πριν από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της ΜΚΟ.

Η ίδια αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Ν.Ο. είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για το παιδί.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά φιλανθρωπική δωρεά και δεν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του καλλιτέχνη στις πράξεις που ερευνούν οι Αρχές.

Επιπλέον, η ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού δεν σημαίνει ότι κάθε οικονομική ενίσχυση για το συγκεκριμένο παιδί συνδέεται με τη φερόμενη απάτη.

«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»

Η γυμνάστρια αναφέρεται και στη στιγμή που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

«Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια έπειτα από σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι της ζητούσαν εξηγήσεις για τη στήριξη που είχε προσφέρει στην οργάνωση.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι ενήργησε καλόπιστα, θεωρώντας πως βοηθούσε παιδιά που είχαν ανάγκη, και ότι δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τα 2,83 εκατ. ευρώ

Η μαρτυρία δημοσιοποιείται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συγκέντρωνε χρήματα μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Όπως έχει γράψει το DEBATER για τις δωρεές επωνύμων στην υπόθεση της ΜΚΟ, ανάμεσα στους ανθρώπους που προσέφεραν οικονομική βοήθεια βρίσκονται επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αθλητές και τηλεοπτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από την εξέταση των δωρεών που αφορούν 34 παιδιά προέκυψε ότι είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαφορά, ύψους περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 37χρονος, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της οργάνωσης και στη διαχείριση των χρημάτων.

Όπως έχει επίσης μεταδώσει το DEBATER για τον 37χρονο φερόμενο επικεφαλής, οι Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές διαδρομές των δωρεών και τις δραστηριότητες των κατηγορουμένων.

Οι πολίτες και τα γνωστά πρόσωπα που προσέφεραν χρήματα εμφανίζονται ως δωρητές και όχι ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση.