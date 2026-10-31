Απάτη με δωρεές για άρρωστα παιδιά: Αυτός είναι ο 37χρονος φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης – Στους δωρητές και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης απάτης με δωρεές υπέρ παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 37χρονος Κ.Φ., ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness» και στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω ερανικών δράσεων.

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Η έρευνα αποδίδει στην οργάνωση παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο από τις περιπτώσεις 34 παιδιών που έχουν εξεταστεί έως τώρα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν ανταποκριθεί σε εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αθλητές και τηλεοπτικά πρόσωπα.

Μεταξύ αυτών και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Ν.Κ., τον οποίο η ίδια η ΜΚΟ είχε ευχαριστήσει δημόσια για τη στήριξή του.

Η ανάρτηση της «Παιδικής Χαράς» για τον Ν.Κ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ανάρτηση από τον λογαριασμό της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στο Instagram, στην οποία ο οργανισμός ευχαριστούσε δημόσια τον Ν.Κ. για τη βοήθειά του.

Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, η διοίκηση της ΜΚΟ ανέφερε ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός είχε προσφέρει βοήθεια σε δύο περιπτώσεις οικογενειών που αντιμετώπιζαν άμεση ανάγκη.

Μάλιστα, η ανάρτηση υπογράμμιζε ότι ο ίδιος δεν επιθυμούσε τη δημοσιοποίηση της προσφοράς του, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του πράξεις ουσιαστικής αλληλεγγύης και όχι αυτοπροβολής.

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Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της αστυνομικής έρευνας, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε ότι τα μέλη της φερόμενης οργάνωσης προέβαλλαν δωρεές γνωστών προσώπων, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύουν περισσότερους δωρητές.

Επισημαίνεται ότι ο Ν.Κ. εμφανίζεται ως πρόσωπο που προσέφερε βοήθεια και δεν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στις πράξεις που ερευνούν οι Αρχές. Από τη συγκεκριμένη ανάρτηση δεν προκύπτει το χρηματικό ύψος της συνδρομής του.

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Ποιος είναι ο 37χρονος Κ.Φ. – Ο ρόλος που του αποδίδουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Κ.Φ. φέρεται να είχε αναπτύξει, τουλάχιστον από το 2018, μηχανισμό συγκέντρωσης χρημάτων μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

Η πρώτη υποομάδα, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση δωρητών και στην υπεξαίρεση χρημάτων, περιλάμβανε, σύμφωνα με την έρευνα, τον ίδιο, την 35χρονη Β.Μ. και τον 32χρονο Π.Μ.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι πραγματικοί διαχειριστές του σωματείου, ο Κ.Φ. και η Β.Μ., ιδιοποιούνταν μεγάλο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με βαριές ασθένειες.

Η ΜΚΟ δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παιδιών, περιγραφές των προβλημάτων υγείας τους και εκκλήσεις για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, θεραπείας και διαβίωσης.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε αρκετές περιπτώσεις οι πραγματικές δαπάνες ήταν χαμηλότερες από εκείνες που παρουσιάζονταν, ενώ ορισμένα έξοδα καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς.

Οι επώνυμοι που είχαν προσφέρει χρήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις δωρεές που έχουν τεθεί υπόψη του DEBATER, μεταξύ των προσώπων που είχαν ενισχύσει οικονομικά τις δράσεις περιλαμβάνονται:

Μ.Α., εφοπλίστρια: 30.000 δολάρια ΗΠΑ.

30.000 δολάρια ΗΠΑ. Ν.Ο., τραγουδιστής: Τουλάχιστον 13.000 ευρώ.

Τουλάχιστον 13.000 ευρώ. Τ.Χ., ποδοσφαιριστής: 12.450 ευρώ.

12.450 ευρώ. Μ.Σ., τενίστρια: 8.000 ευρώ.

8.000 ευρώ. Μ.Σ., παρουσιάστρια: 1.570 ευρώ.

1.570 ευρώ. Ι.Τ., influencer: 800 ευρώ.

Στους ανθρώπους που προσέφεραν βοήθεια συγκαταλέγεται και ο Ν.Κ., όπως προκύπτει από τη δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της ΜΚΟ, χωρίς να έχει εξακριβωθεί το ακριβές ποσό ή η μορφή της συνδρομής του.

Οι παραπάνω αναφέρονται αποκλειστικά ως δωρητές ή υποστηρικτές των δράσεων. Δεν περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους και δεν τους αποδίδεται οποιαδήποτε συμμετοχή στη φερόμενη απάτη.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς – Πού κατέληγαν οι δωρεές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Από την εξέταση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν 34 παιδιά, προέκυψαν δωρεές ύψους 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά των 2.829.516 ευρώ υπολογίζεται από τις Αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει επίσης δαπάνες για πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, εστιατόρια και προσωπικά έξοδα των εμπλεκομένων.

Η σύνδεση με το ποδόσφαιρο και τον παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις φιλανθρωπικές δωρεές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 37χρονος φέρεται να είχε διοχετεύσει περισσότερα από 250.000 ευρώ στη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας.

Παράλληλα, φέρεται να είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Η δεύτερη υποομάδα, στην οποία οι Αρχές εντάσσουν τους Κ.Φ., Ν.Καρ., Γ.Α. και Κ.Χ., κατηγορείται για δραστηριότητα σχετική με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η αστυνομική επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου οδήγησε στη σύλληψη έξι προσώπων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους το τεκμήριο αθωότητας.