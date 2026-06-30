Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αφιέρωση του Χάκπο για την απώλεια του αγέννητου παιδιού του μετά το γκολ που πέτυχε κόντρα στο Μαρόκο

Την πιο δυνατή στιγμή του αγώνα μεταξύ της Ολλανδίας και του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026 χάρισε ο παίκτης των “οράνιε” Κόντι Χάκπο, παρά την ήττα της ομάδας του στα πέναλτι από τους Βορειοαφρικανούς.

Συγκεκριμένα, όταν ο Χάκπο άνοιξε το σκορ στο 72′ δεν πανηγύρισε, αλλά παρέμεινε στο έδαφος, μαζεύτηκε και έκλαψε.

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Σημειώνεται ότι ο Κόντι Χάκπο βίωσε ένα προσωπικό δράμα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η σύντροφος του, Νόα φαν ντερ Μπιάϊ, έχασε το παιδί τους, ενώ ήταν έγκυος πέντε μηνών.

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB) επιβεβαίωσε την τραγική είδηση και προσέφερε την υποστήριξή της στον παίκτη, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά του. Παρά την προσωπική τραγωδία, ο Χάκπο επέλεξε να παραμείνει στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, αφού το συζήτησε με την σύντροφο του, τον Ρόναλντ Κούμαν και το επιτελείο των “οράνιε”.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ πέτυχε το 24ο γκολ της καριέρας του με την Ολλανδία και δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του. Έκρυψε το πρόσωπό του μέσα από τη φανέλα των “οράνιε” και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν.