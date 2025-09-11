Ζοάο Μάριο: Έρχεται στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Πορτογάλος άσος (Βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεταγραφής του Πορτογάλου άσου Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης 11/9.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος που αγωνίζεται στην Μπενφίκα αναμένεται την Παρασκευή 12/9 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ, πριν ανακοινωθεί και επίσημα από τον σύλλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Πορτογάλος άσος μετακομίζει ως δανεικός από την Μπεσίκτας στην ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να καλύψει ικανοποιητικό μέρος των εσόδων του, ελαφρύνοντας τους Τούρκους από μέρος του συμβολαίου των 4 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το κασέ του.

Ζοάο Μάριο: Το βιογραφικό του Πορτογάλου άσου

Ο Ζοάο Μάριο γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο της Πορτογαλίας και έχει ύψος 1μ79, ενώ αγωνίζεται ως μέσος. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην Πόρτο, ενώ στη συνέχεια από το 2011 ως το 2016 αγωνίστηκε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το 2016 μετακόμισε στην Ίντερ, όπου έμεινε ως το 2021. Από τους Ιταλούς παραχωρήθηκε ως δανεικός σε Γουέστ Χαμ, Λοκομοτίβ Μόσχας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας πριν αποχωρήσει με προορισμό την Μπενφίκα.

Από το 2024 αποτελεί παίκτη της Μπεσίκτας, ενώ μετράει και 56 εμφανίσεις με την Εθνική Πορτογαλίας.