Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οι ατάκες του για τους αστέρες που έχει προπονήσει (Βίντεο)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε σε κάποιους από τους παίκτες που έχει προπονήσει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η Euroleague με βίντεο του στάθηκε στους Δημήτρη Διαμαντίδη, Μάικ Μπατίστ, Ντέγιαν Μποντιρόγκα Έκπε Ούντοχ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

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Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα: «Ένας από τους πιο ήρεμους παίκτες. Σε κάθε στιγμή στο ματς καταλάβαινε την περίσταση και τι έπρεπε να κάνει. Ήταν ήρεμος, βοηθούσε τους υπόλοιπους παίκτες να νιώθουν άνετα και να τον εμπιστευτούν. Για εμένα, ως προπονητής, όλα ήταν πιο εύκολα με αυτόν στο παρκέ, γιατί ένιωθα πολύ καλά όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του. Ήταν τρομερό Final-Four. Θυμάμαι πως πριν το ματς είχαμε πρόβλημα με έναν ψηλό, ήταν τραυματίας. Προσπαθήσαμε να βρούμε το πώς θα παίξουμε. Αλλάξαμε την θέση του Μποντιρόγκα στο “3”, τον Αλβέρτη στο “4” με έναν ψηλό, τον Παπαδόπουλο ή τον Μίντλετον. Ήταν καλά. Μετά από αυτό, νομίζω έξι παίκτες της Μπολόνια έπαιζαν στο ΝΒΑ. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μάνου Τζινόμπιλι που ήταν εκπληκτικός παίκτης. Στην ομάδα μου είχα τον Τζόνι Ρότζερς. Μεγάλες προσωπικότητες και σπουδαίοι παίκτες».

Για τον Μάικ Μπατίστ: «Ήταν νομίζω ο πρώτος ξένος αρχηγός στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Τον φέραμε και ειλικρινά πιστεύαμε πως ήταν τεσσάρι. Μετά από έναν μήνα μαζί του, καταλάβαμε πως έπρεπε να αλλάξουμε κάτι. Στην προπόνηση αρχίσαμε να παίζουμε με αυτόν στο “5”. Πραγματικός πίβοτ ψηλός και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ήταν ένας από τους κορυφαίους. Από τους κορυφαίους στην ιστορία. Καταλάβαινε. Στην ομάδα μου παίζαμε με screen και roll. Είναι απαραίτητο να υπάρχει χημεία ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες. Να ξέρεις πότε να κάνεις drive, πότε pop-out, πώς να αλλάξεις την πλευρά στο σκριν και τέτοια. Δούλεψε. Είχαμε τον Διαμαντίδη, τον Σαρούνα, τον Σπανούλη, τον Καλάθη. Τρομεροί γκαρντ και τον εμπιστεύτηκα. Πρέπει να κάνεις πολύ καλά σκριν και ήταν πολύ καλός σε αυτό. Ήταν πολύ εύκολο για εκείνον στην συνέχεια».

Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη: «Ήταν ομαδικός παίκτης. Έκανε τους πάντες όχι απλά καλύτερους παίκτες αλλά καλύτερους ανθρώπους. Ήταν ηγέτης σε όλες τις καταστάσεις. Ήταν παράδειγμα του τι σημαίνει πραγματικά καλός συμπαίκτης. Και όλοι τον συμπαθούσαν. Το πρόβλημά μου μαζί του ήταν ότι κάποιες φορές έπρεπε να τον πιέζω για να είναι πιο aggresive. Αλλά αυτός ήταν ο χαρακτήρας του. Του άρεσε να πασάρει. Δεν πεινούσε για να σκοράρει. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σαν άνθρωπος και παίκτης δεν είναι δυνατόν να είναι καλύτερος».

Για τον Έκπε Ούντοχ: «Βαριόταν στις προπονήσεις αλλά όταν ξεκινούσαμε να παίζουμε 5v5 άλλαζε τα πάντα και ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος. Θα ήθελα όλοι οι παίκτες να έχουν τέτοια συγκέντρωση. Καταλάβαινε τα πάντα. Μία φορά χρειαζόταν να πεις τι χρειαζόταν να κάνουμε επιθετικά ή αμυντικά. Το καταλάβαινε και έπαιζε. Ήταν κάτι τρομερό και σίγουρα αυτός και ο Βέσελι, γιατί έπαιξαν μαζί, μας έκαναν την καλύτερη αμυντική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και ποιότητα στην επίθεση. Με αυτόν στο παρκέ, νιώθεις άνετα. Ξέρεις πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει όλους τους παίκτες. Και οι υπόλοιποι νιώθουν καλά μαζί του. Ειδικά οι γκαρντ. Αν κάποιος τους περάσει, ξέρεις ότι ο Ούντοχ θα είναι εκεί να προστατέψει το στεφάνι και να βοηθήσει».

Για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Μίλησα για όλους αυτούς. Είναι τρομεροί άνθρωποι. Και ο Μπόγκνταν έχει χαρακτήρα και πιέζει τους πάντες να δουλέψουν πιο σκληρά. Θυμάμαι, επειδή ήταν παίκτης μου στην Φενερμπαχτσέ, ότι έμενε μετά από κάθε προπόνηση και έπαιζε μονά απέναντι σε όλους. Αφού πάει στο ΝΒΑ, καλώ τον αρχηγό της ομάδας και του λέω ότι ο Μπόγκνταν δεν είναι εδώ και τώρα κανείς δεν παίζει μονά. Είναι πάντα πεινασμένος για ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα, ένα καλό ματς, μία καλή προπόνηση. Ήταν πάντα δύσκολο. Πολλές φορές είχαμε διαφωνίες. Αυτή είναι η δουλειά. Αλλά καταλαβαίνουν ότι ο Μπόγκνταν ποτέ δεν καταλάβαινε έτσι. Προσπαθούσα να του εξηγήσω, έκανα πολλά πράγματα και για αυτό είναι εκεί που είναι.

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Στην ζωή μου έχω προπονήσει πολλούς καλούς παίκτες. Θα πω τουλάχιστον ακόμα 150 και μιλούσα για αυτούς με τον ίδιο τρόπο που μίλησα. Είναι τα παιδιά μου, οι άνθρωποί μου. Είμαι πολύ περήφανος. Έχω καλές σχέσεις μαζί τους και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Από όλους τους τίτλους που κατακτήσαμε. Συνεχίσαμε να είμαστε φίλοι, μου τηλεφωνούν. Και ξέρουν πως μπορούν να βασίζονται σε εμένα όταν με χρειάζονται και αν τους χρειαστώ θα τους τηλεφωνήσω και δεν θα υπάρχει πρόβλημα».