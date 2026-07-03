Τέλος και επίσημα από την Βαλένθια ο Πέδρο Μαρτίνεθ – Οδεύει προς την Ρεάλ Μαδρίτης

Παρελθόν από την Βαλένθια αποτελεί και επίσημα ο Ισπανός τεχνικός Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μολονότι τον Μάρτιο ο 65χρονος προπονητής είχε επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «πορτοκαλί» έως το καλοκαίρι του 2028, έκανε χρήση του buyout που υπήρχε στο συμβόλαιό του και κατέβαλε την προβλεπόμενη ρήτρα για να αποχωρήσει, βάζοντας… τίτλους τέλους στην δεύτερη θητεία του στο «τιμόνι» της ομάδας.

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Την παρελθούσα σεζόν η Βαλένθια κατετάγη δεύτερη στην κανονική περίοδο της Euroleague, πλασάρισμα που είναι το καλύτερο της ιστορίας της. Επίσης, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης. Ο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Euroleague, ενώ τη σεζόν 2024-25 είχε ανακηρυχθεί προπονητής της χρονιάς στο EuroCup.

Ο έμπειρος τεχνικός θήτευσε για πρώτη φορά στην τεχνική ηγεσία της Βαλένθια το διάστημα 2015-17. Αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο EuroCup τη σεζόν 2016-17, ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά οδηγώντας τους «πορτοκαλί» στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία τους. Ο Μαρτίνεθ επέστρεψε στο «τιμόνι» της Βαλένθια το καλοκαίρι του 2024, για άλλη μια διετή θητεία, και αυτή τη φορά πανηγύρισε το Σούπερ Καπ Ισπανίας του 2025 και το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26.

Μετά την αποχώρηση από την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια, ανοίγει ο… δρόμος για να αναλάβει ο Μαρτίνεθ τα «ηνία» της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έλυσε τη συνεργασία της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο.