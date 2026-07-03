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Επιστρέφει στο NBA ο Τρέι Λάιλς – «Συμφώνησε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς»

Ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού

Επιστρέφει στο NBA ο Τρέι Λάιλς – «Συμφώνησε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς»
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA μετά το πέρασμα του από την Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τρέι Λάιλς, όπως αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ειδικός σε θέματα του NBA Michael Scotto του HoopsHype, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και ο Τρέι Λάιλς (ήταν μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού) συμφώνησαν σε συμβόλαιο ενός έτους.

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Στην πρώτη του σεζόν στην EuroLeague, ο Τρέι Λάιλς είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 15,1 PIR ανά αγώνα σε 42 συμμετοχές.

Πριν ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, ο Λάιλς έπαιξε σε 650 αγώνες NBA (131 ως βασικός) για τους Γιούτα Τζαζ, τους Ντένβερ Νάγκετς, τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Ντιτρόιτ Πίστονς και πιο πρόσφατα, τους Σακραμέντο Κινγκς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Τρέι Λάιλς είχε μέσο όρο 7,6 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 18,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 34,7% στα σουτ πέρα ​​από την γραμμή των βολών.

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