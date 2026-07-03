Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος με νοροϊό

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο της Princess Cruises που έδεσε στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη μολύνθηκαν με νοροϊό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, δήλωσαν ομοσπονδιακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Το Ruby Princess βρισκόταν σε ένα 20ήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής από το Σαν Φρανσίσκο στον Καναδά και την Αλάσκα όταν 102 επιβάτες και 23 μέλη πληρώματος προσβλήθηκαν από νοροϊό, ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

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Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και συχνά μεταδίδεται μέσω τροφίμων ή σε επιφάνειες, ιδιαίτερα σε συνθήκες συνωστισμού. Είναι μια βραχύβια ασθένεια για πολλούς ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα με υποκείμενα νοσήματα, μικρά παιδιά και άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνική εμφάνιση εμέτου, διάρροιας και πόνου στο στομάχι που μπορεί να διαρκέσει τρεις ημέρες, σύμφωνα με το CDC.

Το ξέσπασμα στο Ruby Princess, το οποίο απέπλευσε στις 12 Ιουνίου, αναφέρθηκε στο CDC το Σάββατο, δήλωσαν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι δεν ήταν όλοι οι μολυσμένοι άνθρωποι άρρωστοι ταυτόχρονα ή όταν το πλοίο έφτασε ή αναχώρησε από το λιμάνι. Στο ταξίδι του Ruby Princess επέβαιναν 3.032 επιβάτες και 1.144 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το CDC.

Η Princess Cruises ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλήρωμα του πλοίου ανταποκρίθηκε άμεσα και εφάρμοσε «ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής σε όλο το πλοίο».