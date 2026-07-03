Σπύρος Μαρτίκας για Βρισηίδα Ανδριώτου: «Θα τη στηρίζω πάντα χωρίς να είμαι δίπλα της»

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για την προσωπική του ζωή και δεν δίστασε να αναφερθεί και στην Βρισηίδα Ανδριώτου. Ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor μιλώντας στην δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα στηρίζει πάντα την σύντροφό του, χωρίς όμως να είναι δίπλα της.

“Αυτή τη περίοδο είμαι σε μια φάση δημιουργίας… Είμαι ελεύθερος και αφοσιωμένος σε αυτό που δημιουργώ. Δε μου έγινε πρόταση να είμαι σε κάποιο πάνελ. Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι είναι στα σπάργανα μιας ιδέας, κάτι που θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα είναι κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση“, είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

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“Η Βρισηίδα Ανδριώτου θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και θα είμαι πάντα δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα της. Την περίοδο που ήμασταν μαζί, μας είχαν γίνει κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις αλλά δεν ευδοκίμησαν. Εδώ κλείνουν εκπομπές απ’ ότι ξέρω, θέλετε να ανοίξουμε κι άλλες: Αυτές που θα ανοίξουν, θα έχουν σοβαρό ενδιαφέρον. Να δούμε από την καινούργια σεζόν τι θα γίνει. Μάλλον η τηλεόραση ψάχνει για κάτι καινούργιο. Έχουμε και εκλογές σε έναν χρόνο, οπότε δε ξέρω ο στόχος ποιπός μπορεί να είναι και κλείνουν κάποιες εκπομπές”, είπε σε άλλο σημείο ο Σπύρος Μαρτίκας.

Τέλος, ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε: “Αν σταθώ ευλογημένος και τυχερός να βρω τον άνθρωπο που θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον για να προχωρήσω σε κάτι αρκετά σοβαρό, δεν είμαι αρνητικός σε αυτό. Δε ζητάω πολλά από μια γυναίκα. Δεν έχω απαιτήσεις. Σαφώς η εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση, αλλά είναι και ο σεβασμός, το καλό σεξ γιατί είναι και η σύνδεση και μια συναισθηματική σύνδεση και επικοινωνία με αντίληψη”.