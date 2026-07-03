Axios: Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να χτυπήσει τη Ρωσία όπου και όποτε θέλει

Στο γεγονός ότι ο στρατός της Ουκρανίας αποδεικνύει ότι μπορεί να ανατινάξει σχεδόν ό,τι θέλει στέκεται με ανάλυση του το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλο και λιγότερα μέρη αισθάνονται ασφαλή μέσα στη Ρωσία , καθώς καίγονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων, νηοπομπές και βομβαρδιστικά.

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Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων λόγω επαναλαμβανόμενων απεργιών στα διυλιστήρια, τουλάχιστον μία από τις οποίες ανάγκασε τους Μοσχοβίτες να αναζητήσουν κάλυψη εν μέσω εκρήξεων και «μαύρης βροχής».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος της αεράμυνάς της για να καλύψει βασικές περιοχές, όπως το κέντρο της Μόσχας και μια προεδρική κατοικία, αφήνοντας εκτεθειμένους άλλους στόχους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχτηκε την ύπαρξη «προβλημάτων» και «ορισμένων ελλείψεων» που σχετίζονται με τις απεργίες, αλλά προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία τους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει σκληρά την Ουκρανία, σφυροκοπώντας το Κίεβο σε νυχτερινές επιθέσεις που σκότωσαν τουλάχιστον 21 άτομα. Τα στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν κατά μήκος των πρώτων γραμμών στο Ντόνετσκ, παρά τις βαριές απώλειες.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα διατυμπανίσει «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας», μια ειρωνική αναφορά σε επιθέσεις σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε βάθος εκατοντάδων μιλίων. Τα εργαλεία και οι τακτικές της Ουκρανίας έχουν γίνει ολοένα και πιο εξελιγμένα με την πάροδο των ετών πολέμου.

Το Κίεβο «μετέτρεψε δραματικά τον πόλεμο σε ρωσικό έδαφος το 2026, οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας για να διαταράξει και να καταστρέψει τη ρωσική εφοδιαστική και τις προμήθειες», σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

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Αυτό, προσθέτει , είναι «κλασική αεροπορική αναχαίτιση, αν και με drones και πυραύλους — όχι αεροπλάνα». Η ίδια έκθεση εκτιμά ότι η Ρωσία έχει υποστεί 1,4 εκατομμύρια θύματα στο πεδίο της μάχης από την εισβολή της το 2022. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το περίμεναν, εν μέρει λόγω των δυτικών περιορισμών σχετικά με το ποια όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πού και πώς.

Και για κάθε χτύπημα που αποδεικνύεται επιτυχημένο, υπάρχουν, φυσικά, αποτυχίες, καθώς τα ρωσικά αναχαιτιστικά και τα συστήματα παρεμβολών κάνουν τη δουλειά τους. Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε μια 40ήμερη επιχείρηση για να αναγκάσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προς το παρόν, υπάρχουν λίγα σημάδια διπλωματικής δυναμικής.

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Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε ότι κατέλαβε την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Η Κοστιαντίνιφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του AFP, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε για το θέμα αυτό με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

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Η μάχη για την πόλη αυτή, που αριθμούσε 78.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2025, όταν οι Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν να διεισδύουν στον αστικό ιστό. Επί μήνες, η Ρωσία είχε επικεντρώσει εκεί τις προσπάθειές της, σε ένα μέτωπο μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Η Κοστιανινίφκα βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί στις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, η κατάληψη των οποίων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Κρεμλίνου στο Ντονμπάς.

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Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Πούτιν πήγε σε ένα κέντρο διοίκησης του ρωσικού στρατού, όπου άκουσε την αναφορά του γενικού επιτελείου και ευχαρίστησε τους Ρώσους στρατιώτες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της πόλης Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιοχής, Όλεχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

«Στο επίκεντρο του πλήγματος ήταν μια πολυώροφη πολυκατοικία, ένα κατάστημα και ένας δρόμος», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Χριχόροφ. «Υπήρχε πολύς κόσμος. Παιδιά», πρόσθεσε.